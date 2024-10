Pamela Anderson reconoce el ocaso de su carrera a los 28 años por un vídeo íntimo filtrado: «Perdí…»

Pamela Anderson ha sido nombrada ‘Glamour Global Woman of the Year’ por la revista Glamour y ha sido un buen motivo para analizar su vida y su carrera. El análisis que ha hecho dejan constancia de ese momento clave que fue el principio del fin. En su mejor momento. A mediados de los 90. Aquel vídeo sexual que se filtró públicamente le dejó fuera de lugar.

Aquello fue un golpe muy duro para la actriz. Le produjo «estrés post-traumático» y que lo revivió con ‘Pam & Tommy’. Aquellas imágenes sexuales, que había grabado su entonces marido, el rockero de Mötley Crüe Tommy Lee, corrieron por todo el mundo y le afectó de forma muy considerable.

«Perdí a mi marido, mi cordura, mi carrera. En el momento no me di cuenta, con el estrés post-traumático. Sabía que me habían pasado muchas cosas que podría haber manejado de otra manera… en este mundo, es muy importante cómo manejas tu carrera. Y yo estaba en el Salvaje Oeste», rememoraba la actriz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La serie que le causó «náuseas» de nuevo

Hace dos años, la plataforma Hulu produjo una serie llamada Pam & Tommy sobre aquel suceso y le provocó recuerdos duros de aquel momento. «Ellos nunca me llamaron. Nunca he hecho ninguna aportación. No sabía nada al respecto», decía Pamela Anderson sobre la serie de Hulu. Y añadía: «Me dio náuseas incluso pensar en ello de nuevo cuando salió esta cosa de Hulu. Me sentó como otra patada en el estómago que la gente pudiera encontrarlo entretenido», decía sobre esa producción.