Para evistas, juicio por estupro contra Morales es “persecución”; pero rechazan hablar de certificado de nacimiento, como prueba

Abogados del ala evista del MAS afirmaron la noche de este jueves que el proceso abierto por estupro en contra del expresidente Evo Morales es parte de una “persecución política”.

No obstante, rechazaron hablar del certificado de nacimiento de una niña que fue expuesta como prueba del delito, ya que la madre había dado a luz cuando tenía 16 años.

Wilfredo Chávez y Cecilia Urquieta, entre otros juristas allegados a Morales, ofrecieron una conferencia de prensa en la que expusieron sus argumentos que sostiene que la apertura de este proceso se trata de una persecución política a Morales.

La noche del miércoles, la ahora exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez reveló que se abrió un proceso en contra de Morales por los delitos de estupro y trata de personas. Luego se conoció que la pesquisa se abrió porque, en 2016, el expresidente habría sostenido una relación con una menor de 15 años, quien quedó embarazada y luego dio a luz.

Uno de los principales argumentos fue emitido por Chávez, quien aseguró que la apertura de un proceso por el delito de estupro se da sólo a denuncia de la víctima y no puede ser abierta de oficio por el Ministerio Público.

“si no es de acción pública (la denuncia de estupro), no interviene el Ministerio Público, mientras no haya denuncia. En este caso, no hay denuncia. ¿Por qué han intervenido? (en este caso) porque hay persecución política”, afirmó Chávez.

El jurista, exprocurador del Estado, también se cuestionó por qué el Gobierno y la Fiscalía abren este proceso cuando presuntamente ya pasaron varios años del presunto hecho.

Otro de los juristas evista se preguntó ¿por qué se abrió el proceso justo días después de la “marcha para salvar Bolivia” protagonizada por Morales? Y él mismo se respondió, porque se trata de una “persecución política”.

Urquieta denunció que el Gobierno desplegó un proceso de amedrentamiento en el trópico de Cochabamba, con un despliegue de efectivos policiales y militares, tanto para Morales como para dirigentes del Pacto de Unidad afín al expresidente.

La jurista cuestionó que los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, César Siles, hayan tomado posición en este proceso, en contra de Morales.

Certificado de nacimiento

Si bien la denuncia de persecución política fue sustentada por los juristas evistas. éstos no respondieron la consulta sobre su posición respecto al certificado de nacimiento de la niña que probaría el estupro, ya que Morales figura como padre.

Legisladores de oposición afirmaron este jueves que ese documento se constituye en una prueba del delito que habría cometido Morales.

Cuando se consultó qué dice respecto a este certificado de nacimiento, Chávez respondió: “absolutamente nada porque eso no es parte de la investigación, nosotros vamos a partir del principio de reserva que, de alguna manera, lo dijo el presidente Luis Arce”.

Arce dijo que pedirá la declaratoria de reserva de este caso porque es “delicado” y porque no quiere que se “politice” la investigación.

