Percy Suárez se retira del caso Las Londras: «Levanto las manos porque no aguanto más la injusticia»

En una emotiva declaración, el periodista cruceño Percy Suárez, un profesional con más de 30 años de experiencia en la comunicación y una de las víctimas del caso Las Londras, anunció su retiro del proceso judicial debido a lo que él describe como una injusticia insoportable.

Fuente: Sumando Voces

En el programa radial de Erbol, Suárez compartió sus sentimientos de decepción y frustración al ver cómo, después de tres años, el caso permanece estancado y sin una resolución que haga justicia a las víctimas.

“Levanto las manos, pero al país y a los colegas les digo: no se olviden de Las Londras, por favor. Me estoy yendo enfermo, levanto las manos porque no aguanto más la injusticia en este caso”, concluyó Suárez, haciendo un llamado para que la lucha por justicia en este caso no caiga en el olvido.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El 28 de octubre de 2021, Suárez y otros cinco periodistas fueron emboscados y retenidos por encapuchados armados mientras cubrían la situación de avasallamientos de tierras en la provincia Guarayos, en Santa Cruz.

Los periodistas fueron secuestrados, amenazados de muerte y sometidos a torturas durante más de siete horas, en uno de los ataques más graves contra la prensa boliviana en los últimos años. Desde entonces, el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades, falta de voluntad estatal y demoras inexplicables.

A pesar de las pruebas y los testimonios, los acusados continúan en libertad, y el juicio no ha podido avanzar. “Me voy solo, triste y decepcionado, pero aclaro que mi fe se perdió en la justicia de acá, pero la justicia de Dios no la voy a perder nunca”, aseguró Suárez, resaltando su pérdida de confianza en el sistema judicial boliviano.

Según Suárez, las autoridades incluso le solicitaron que él mismo notificara a los acusados, una situación que calificó de «absurda y peligrosa», considerando el grado de amenaza que representan.

En sus palabras, esta solicitud fue «el colmo» y uno de los factores determinantes para su retiro. Suárez se mostró resignado ante el sistema judicial boliviano, al que acusó de no proteger ni amparar a los periodistas ni a quienes denuncian hechos de violencia.

“Me voy adolorido, con lágrimas en los ojos, porque no avanzó este caso. Nos dicen que yo tengo que notificar a mis agresores, eso ya fue el colmo», declaró entre lágrimas, visiblemente afectado. A pesar de su retiro, hizo un llamado al país y a sus colegas para que no olviden la gravedad de los hechos ocurridos en Las Londras.

El caso Las Londras ha dejado una herida abierta en la libertad de prensa en Bolivia, y el retiro de Suárez evidencia la frustración y el cansancio que afecta a las víctimas y sus familias. En ese sentido, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han denunciado en múltiples ocasiones la impunidad y el riesgo de extinción del proceso judicial, exigiendo justicia y reparación para las víctimas.