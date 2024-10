Plan Todos Santos: Alcaldía cruceña realiza limpieza y fumigación en cementerios

En un gesto de respeto y compromiso con la memoria de los que han partido, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha puesto en marcha un ambicioso plan de limpieza y fumigación en el cementerio El Pajonal, que se extenderá a los 26 camposantos municipales.

Fuente: https://gmsantacruz.gob.bo

Estas acciones forman parte de la preparación para la celebración de Todos Santos y los Fieles Difuntos, una festividad que reúne a miles de familias que desean rendir homenaje a sus difuntos en un entorno digno y seguro.

Con un enfoque humanizado, la gestión municipal se dedica a la fumigación, poda de árboles y adecuación de áreas verdes. Este esfuerzo no solo embellece los espacios, sino que también refuerza el compromiso de garantizar la seguridad sanitaria y el bienestar de todos los visitantes. La Alcaldía entiende que la visita a los cementerios no es solo un acto de recuerdo, sino una conexión emocional con quienes ya no están, y por ello se esfuerza por crear un ambiente propicio para la reflexión y el homenaje.

Asimismo, hace un llamado a la comunidad para mantener el orden y el respeto en estos lugares sagrados. Se recuerda que está estrictamente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, la realización de fogatas y el uso de pirotecnia dentro de los camposantos. Asimismo, se insta a los visitantes a no dejar basura ni cometer actos vandálicos que alteren la paz y el respeto que merecen estos espacios.

«Queremos que cada visita a nuestros cementerios sea un homenaje lleno de amor y recuerdos. Por eso, estamos trabajando arduamente para que cada rincón esté en condiciones óptimas, permitiendo que las familias recuerden la memoria de sus seres queridos en un lugar seguro y hermoso», expresó Sebastián Gutiérrez, director de la Unidad Operativa Desconcentrada de Cementerios Municipales.

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra reafirma su compromiso con la comunidad y la memoria de quienes han partido, asegurando que cada detalle cuenta para que Todos Santos sea una celebración digna y plena de significado.