Ante ello, la fuerza del orden dispuso que un contingente de uniformados salga en helicópteros desde el aeropuerto El Trompillo, de la capital cruceña, rumbo a Mairana para reforzar las filas que buscan dejar expedita de manera definitiva esta ruta. Esta información fue confirmada a UNITEL por fuentes policiales.

“El derecho a la protesta está constitucionalizado, sin embargo, su ejercicio no debe ser violento, no implica hacer uso de armas o artefactos explosivos y no debe vulnerar el derecho de los demás”, señaló la Policía Boliviana en su comunicado.