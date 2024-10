Ponciano Santos, sobre el bloqueo evista: Si Arce quiere estar tranquilo, va a tener que matarnos en Parotani

La semana pasada, Juan Ramón Quintana, exministro de Evo Morales, dijo que los bloqueos son un rito que se alimenta con sangre y eso provoca la “defunción del Gobierno”.

Cotingente policial rumbo a Pirque Parotani. Foto: Opinión

La Paz, 25 de octubre de 2024 (ANF).- El dirigente evista Ponciano Santos sostuvo que tendrán que matar a los dirigentes campesinos en el bloqueo de Parotani si es que el presidente del Estado, Luis Arce, quiere tranquilidad por los 12 días de toma de carreteras.

“Este dictador Luis Arce Catacora, si quiere estar tranquilo, va a tener que matarnos en Parotani, en todos los puntos de bloqueo. Ya no tendrá que haber ningún dirigente contestatario. (Luego de eso seguramente) ya estarán tranquilos, en paz, la derecha boliviana y Luis Arce”, dijo Santos esta mañana en Panamericana.

Esta mañana, un contingente policial se dirigió hasta Parotani para levantar el bloqueo que los afines a Evo Morales mantienen en ese lugar. Ante la llegada de los uniformados, rápidamente los evistas se movilizaron para defender ese punto de protesta. Entre esa multitud de campesinos, se evidenció a uno con un arma de fuego.

Durante el trayecto, las fuerzas del orden intentaron dispersar a los manifestantes con el uso de agentes químicos, pero sin mucha fortuna. Hasta este mediodía, la situación en ese sector seguía bajo tensión.

“Recalco nuevamente, si no quiere que haya bloqueos, si no quiere que haya protestas, que nos mate, pues, a todos o que nos encarcelen. Con eso estarán felices, contentos, pero no lo van a lograr, eso lo aseguro”, sostuvo el dirigente evista.

La semana pasada, Juan Ramón Quintana, exministro de Morales, dijo que los bloqueos son un rito que se alimenta con sangre y eso provoca la “defunción del Gobierno”.

Los evistas iniciaron el bloqueo el lunes de la semana pasada ante el posible riesgo de una orden de aprehensión contra Morales por no presentarse a declarar en Tarija en un proceso en su contra por el presunto delito de trata y tráfico de personas. Además de reclamar que sus juicios se cierren, exigieron que no sea impedido a participar en las siguientes elecciones generales y se reconozca a la directiva del MAS que fue elegida el año pasado en Lauca Ñ. Pese a los pedidos particulares, aseguraron que también protestan por soluciones a la crisis económica del país.

