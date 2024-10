Debido al bloqueo evista, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, advirtió este lunes millonarias pérdidas en las exportaciones e importaciones que repercutirán en el crecimiento de la economía nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rodríguez alertó que hasta agosto las exportaciones ya habían caído en $us 1.200 millones y las importaciones en $us 1.000 millones y cuando el país más necesita generar divisas; un bloqueo de caminos no hace otra cosa que dañar el comercio exterior y la producción nacional.

Asimismo, dijo que este tipo de conflictos encarecen los precios y eso provocará una inflación más elevada.

“Nos inquieta que la inflación hasta septiembre, ya se ubicaba en 5,5%, superando la previsión anual de 3,6%. Si los mercados comienzan a desabastecerse; podríamos enfrentar una situación crítica”, dijo en la red Uno.

Lea más: Exportadores estiman pérdidas de más de $us 52 millones por bloqueos

Pérdidas

Agregó que la caída en las exportaciones y el encarecimiento del dólar están agravando la situación económica.

Además, explicó que el impacto de los bloqueos no afecta solo las cifras del comercio exterior, sino la cadena productiva. Advirtió que, además, esto podría derivar en desempleo y menores ingresos para las familias.

Los bloqueos evistas cumplen este lunes ocho días y varios sectores productivos reportan grandes pérdidas económicas.

Los afines al expresidente cumplen un bloqueo de caminos indefinido en protesta por el manejo económico del Gobierno y en defensa de su líder involucrado en un proceso de estupro y trata y tráfico.

La semana pasada, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) informó que la interrupción de flujo vehicular en el eje central del país representa una pérdida diaria de $us 13 millones para el sector exportador.

Su presidente, Danilo Velasco, explicó que las previsiones de este año apuntan a que las exportaciones lleguen al menos a $us 9.000 millones “rasgando, porque el año pasado llegamos superamos los 10.500 millones”; sin embargo, los conflictos sociales perjudican y teme que las ventas no vayan a superar los $us 8.500 millones.