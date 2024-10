“Por estrategia investigativa”, fiscal de Tarija evita revelar si existe o no una orden de aprehensión contra Evo

El caso investiga al expresidente y jefe del MAS por presuntamente embarazar a una adolescente de 15 años que formaba parte de su “Guardia Juvenil” en 2015.

La fiscal Sandra Gutierrez y Evo Morales. Foto de Archivo (Internet)

Fuente: ANF

La Paz, 14 de octubre de 2024.- La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, evitó responder si existe o no un mandamiento de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por no presentarse a declarar el jueves pasado; la autoridad del Ministerio Público alegó que ese dato no será revelado por “estrategia investigativa”.

“Por estrategia investigativa, no vamos a dar mayores detalles. Como ustedes sabrán, es un caso muy complejo (…). Me encantaría informarles y sé que la población, así como ustedes, todos quieren saber los pormenores de la investigación de cómo se está llevando, pero por estrategia investigativa nosotros vamos a evitar de dar mayores detalles sobre este caso”, resaltó Gutiérrez.

El caso investiga al líder del Movimiento Al Socialismo por presuntamente embarazar a una adolescente de 15 años que formaba parte de su “Guardia Juvenil” en 2015. Los progenitores de la menor también están siendo investigados por aparentemente forzar o consentir una relación carnal con el entonces presidente a cambio de favores y privilegios políticos.

El jueves pasado, Morales y los padres de la ahora joven debían prestar su declaración informativa en Tarija, pero ninguno de los citados por la Fiscalía se presentó. En consecuencia, se libró y ejecutó el mandamiento de aprehensión contra padre. Aún no se conoce similar medida para los otros dos acusados.

La jornada pasada, tras cinco horas de audiencia, el juez cautelar definió enviar al sindicado, un hombre de 67 años, a la cárcel de Morros Blancos por un periodo de cuatro meses. El abogado del hombre denunció politización del proceso porque no se consideró varios aspectos de su cliente, como su separación con la madre de su hija desde el 2003.

La semana pasada, la fiscal departamental dijo que, al no presentarse a declarar, lo que correspondería es la orden de aprehensión para los sindicados.

Los afines a Morales iniciaron un bloqueo de carreteras en defensa del líder cocalero; hasta el momento, existen tres rutas nacionales tomadas.