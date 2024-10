Prestatarios de bancos y cooperativas se movilizaron contra embargos y remates en Tarija

Los movilizados exigen flexibilizar las condiciones ante la crítica situación económica de Tarija.

Movilización de algunos prestatarios de Tarija

Una treintena de prestatarios de entidades bancarias y cooperativas se movilizaron contra los embargos y remates que empezaron a sufrir como consecuencia del incumplimiento en el pago de sus préstamos.

Los prestatarios a los gritos hicieron notar que no es no quieran pagar, el asunto es que no tienen cómo hacerlo porque la crisis en el departamento especialmente, se agudizó tanto, que sus ventas cayeron y no tienen margen para pagar.

“Hay una iliquidez en el departamento, la falta de carburantes, de dólares han hecho que las ventas cada día sean menos”, afirmó la dirigente Rayli Alave Gómez, de cada 10 prestatarios unas 7 a 8 son personas que viven del día a día.

Son comerciantes, tienen negocios o son transportistas, por cuenta propia, muchos de ellos acudieron a créditos bancarios, sin embargo, por la crisis les cuesta llegar a fin de mes para pagar sus obligaciones o cuotas.

Las reprogramaciones alargan su crisis porque el banco “siempre gana, nunca pierde”, el interés es mayor a los aportes de capital, muchas personas enfrentaron procesos de remate de sus casas o bienes, muchos están en tercer remate.

Los bancos lo único que dicen es “usted consiga la plata para pagar, va entrar en mora y se va perjudicar”, relató al asegurar que ninguno de los movilizados es afín a ningún partido político, se movilizan porque les cuesta pagar sus préstamos.

Estima que son unas 400 personas en esta situación, buscan que los bancos se sienten con los prestatarios para negociar, ver la posibilidad de una flexibilización en los pagos, hay varias alternativas que se barajan.

Una de las posibilidades es disminuir los intereses que son muy altos actualmente, de 20 y 21%, dijo al añadir que también hay proceso de embargo, piden paralizar esos procesos por un tiempo hasta que se recupere la economía.

La señora Elizabeth Mamani Lenis, declaró que en Tarija más de 200 personas están con problemas, hay unas diez casas en proceso de remate por deudas al banco, la situación económica es crítica “por el gobierno incapaz”.

Ojalá nos escuche el alcalde Jhonny Torres, el gobernador Oscar Montes, exhortó.

LOS DATOS

A propósito de este asunto este miércoles se supo que el gobierno nacional aprobó el decreto que posibilita a los prestatarios el refinanciamiento y la reprogramación de deudas bancarias afectados por conflictos sociales y otros factores.

De acuerdo al decreto, las entidades financieras deben atender y evaluar las solicitudes de refinanciamiento y reprogramación de créditos de prestatarios afectados por factores climatológicos y conflictos sociales, entre otros.