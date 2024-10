Presunta víctima de Evo pudo salir a Argentina y ven que ella no tuvo protección del Estado

Hay una denuncia por estupro agravado y tráfico de personas contra el expresidente, pero hasta el momento la Fiscalía no ha recibido su declaración. Hay un detenido y críticas por el tono político que adquirió el caso en el contexto de la pugna en el MAS

Diego Seas.

Fuente: El Deber

El caso sigue abierto y hay una presunta víctima que pudo haber abandonado el país sin haber recibido protección estatal en el contexto de la pugna por el control del MAS. La Policía tiene información y hay reportes en la Fiscalía sobre el hecho, pero es una investigación que fue declarada en reserva porque tiene que ver con derechos de la infancia.

"Hay dos hipótesis donde podría encontrarse esta mujer que cuando era niña ha sido víctima por parte del señor Evo Morales. Uno, se encontraría en el país o podría estar en Argentina en atención a la colindancia que existe entre el municipio de Yacuiba y este hermano país", afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo De Castillo, ante la consulta de los periodistas sobre el paradero de la presunta víctima de Morales.

El expresidente está siendo investigado por trata y tráfico de personas y estupro agravado, delitos que pudo haber cometido al abusar de una niña que en 2015 tenía apenas 15 años. La defensa de Morales aseguró que este caso ya fue cerrado, mientras que el también líder cocalero calificó de “mentiras” estas acusaciones al ubicarlas, precisamente, en la pelea interna por el control de su partido. Sus bases bloquean varias rutas nacionales estratégicas con la exigencia de anular varios decretos, pero también para que se levantan los juicios contra Evo.

El 14 de octubre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, manifestó que la comisión de fiscales trabaja en una orden de aprehensión en contra de Evo Morales quien no se presentó a declarar durante los primeros días de ese mes. Desde esa fecha hasta ahora no hubo pronunciamiento alguno desde el Ministerio Público, además que el caso entró en reserva por el plazo de 10 días y que debe concluir este jueves.

El exfiscal de Santa Cruz, Joadel Bravo, manifestó que si bien la declaratoria de reserva se da con la finalidad de no exponer los actos investigativos, sostuvo que esto no da lugar para que el requerimiento de aprehensión ante el incumplimiento de comparendo no se haya ejecutado de manera inmediata. De hecho, el ministro Del Castillo dijo que la Policía no había recibido hasta el viernes ningún comparendo de la Fiscalía. Eso sí, el ministro pidió al expresidente que “defienda su inocencia” ante los tribunales.

“No sé si Evo —y eso es lo que espera el pueblo boliviano— que de manera firme y clara no solamente responda ante la justicia, sino que pueda decirle al pueblo, mirando de frente, que jamás en su vida ha tocado a una menor de edad, que es justamente lo que esperaríamos todas y todos”, manifestó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sobre el caso.

Anteriormente, el exmandatario había sido implicado en delitos similares, pero el Ministerio Público no avanzó en las pesquisas para poder descartar o corroborar estas denuncias.

Bravo consideró que las más reciente investigación abierta contra Evo Morales presenta elementos políticos, puesto que si fuera un ciudadano común o un opositor, la aprehensión hubiese funcionado. “Evo se ha presentado en sus redes sociales, incluso arropado de sus organizaciones sociales, denota que él, amén de no cumplir con el llamado fiscal se burla de la denuncia y no le interesa. ¿Hace cuánto tiempo se conoció el asunto? Muchas veces hay fiscales y jueces que esperan 24 o 48 horas porque son cautelosos, ya pasó tiempo suficiente y la Policía actúe lo que denota que el proceso tiene tintes políticos. Seguirán en esta novela”, opinó Bravo en contacto con EL DEBER.

Argumentó que este caso, que data desde hace cinco años, no se zanjará inmediatamente porque de por medio hay un bloqueo que las organizaciones sociales leales a Evo están cumpliendo y está esa lucha interna que perjudica al país. Eso sí, hizo notar que este clima conflictivo de da en un momento de tensiones económicas.

En ese contexto, el jurista indicó que las autoridades en Argentina deberían dar curso al pedido que planteó Branko Marinkovic. El empresario envió hace poco una carta a la ministra de Seguridad del país vecino, Patricia Bullrich, para solicitarle investigue de oficio a Evo Morales, quien estuvo allí como refugiado entre finales de 2019 y noviembre de 2020.

El abogado señaló que la investigación puede mostrar el flujo migratorio del expresidente y de su presunta víctima. Un informe de Inteligencia señala que ella viajó en ese tiempo a Argentina y México sin acreditar el origen de los recursos para costear el periplo ni las motivaciones del caso.

“Esto pasa por no tener una Fiscalía General independiente, sino política y lo manejan según los intereses. Para el Gobierno es importante manejar la agenda”, consideró luego Jodael Bravo.

Por su parte, la abogada y directora de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, Jessica Echeverría, explicó que el caso de estupro planteado contra del líder del MAS es fácil de comprobar, porque existe un certificado de nacimiento que fue dado a conocer por la Fiscalía y que ninguna figurar del evismo ha desvirtuado. Precisó que para este tipo de casos no se necesita una denuncia de la víctima porque el Ministerio Público puede actuar de oficio, pero sí se debería comprobar el delito de trata y si es que el comportamiento se tipifica ahí.

“En ningún momento podemos negar que hubo una figura que este delito no se pudiera concretar si no existiera la participación de quien fue la cómplice y encubridroa que fue la madre. Estos casos no se cierran, y si cierran es que no hubo la voluntad de investigar porque simplemente esta batalla quedó en los medios de comunicación”, puntualizó la jurista.

Echeverría afirmó que existe obstaculización a la investigación por parte de la defensa del expresidente porque el hecho de que el principal acusado no se haya presentado a declarar se debió emanar la orden aprehensión de manera inmediata, pero observa que la investigación “se contaminó y un caso de índole legal se trasladó a los medios de por parte de la fiscal Sandra Gutiérrez”.

Señaló que ni la Fiscalía y el Gobierno no le están diciendo la verdad al país, porque las pesquisas quedarán como el caso Noemí’, una menor de edad que desde sus 16 años fue presuntamente abusada por Evo Morales cuando éste se encontraba ejerciendo la Presidencia del Estado y con quien viajó a Argentina y México.

“Lo dejarán escapar y no continuarán con lo jurídico porque pareciera que al final la batalla interna del MAS que se trasladó al ámbito judicial quisieran utilizar este caso para que exista una negociación porque no concibo que teniendo muchos elementos para continuar con el caso no se realice la aprehensión. Hay otras cosas que están en juego”, expresó.

En tanto que Magda Calvimontes, exfiscal de Chuquisaca, cuestionó que desde el Ministerio Público y Gobierno no hayan priorizado ubicar a la presunta víctima de estupro para tomarle la declaración informativa para luego requerir las pruebas periciales como la prueba ADN o que un médico forense establezca que la menor tuvo un hijo con Evo.

“Me extraña mucho que primero quieran tomar la declaración de Evo y no de la chica que fue víctima de un pederasta, no precisamente el expresidente. Existió un delito, claro que sí, pero se debe establecer si la menor tuvo un hijo cuando tenía 15 años. Todo proceso penal empieza con la declaración de la víctima”, dijo.

Consideró que las actuaciones de Gutiérrez se deben para obtener un rédito para ser Fiscal General, o incluso, que el caso pueda ir a foja cero. “Puede ir a foja cero, dónde está la declaración de la víctima”, advirtió la jurista.

Del Castillo, manifestó a EL DEBER que tras conocer de la desaparición de la joven se abrió un proceso penal por el delito de desaparición forzosa de personas y la Policía publicó una alerta.

También circuló un audio en el que se escucha la presunta vez de la víctima denunciando un presento secuestro.

