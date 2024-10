Prevén un PGE 2025 con mayor gasto y 12 años de déficit fiscal

Raúl Domínguez.

Fuente: El Deber

De acuerdo con el análisis de expertos y economistas, la tendencia del PGE 2025 será la misma, es decir, con mayor gasto por parte del sector público, con el agravante que el déficit fiscal cumplirá 12 años y ya no se tendrán los recursos por venta de gas natural a la Argentina que, según datos de la Fundación Jubileo, son unos $us 50 millones mensuales.

“ El enfoque del Gobierno ha sido aumentar el gasto constantemente y, lamentablemente, no se ve que haya una reflexión para llevar, de manera responsable, las finanzas públicas. Lo que debería hacerse es disminuir el gasto público y los gastos corrientes del nivel central, principalmente”, puntualizó Martínez.

Al mismo tiempo, otro problema que acompaña a los últimos PGE es la crisis cambiaria que encarece el pago de la deuda externa, es decir, no existen divisas suficientes, incluso para la importación de combustibles. “Tenemos 3.500 millones de dólares en deuda pública y, cada año, hay que pagar unos 1.000 millones de dólares, aproximadamente”, sostuvo el analista de Jubileo.

El economista y analista Fernando Romero, sugirió que, dada la coyuntura económica del país, el PGE 2025 debería ser diseñado y elaborado “ de la manera más austera y salomónica posible”, sabiendo que, por normativa, no puede haber cambios muy transcendentales en su estructura de ingresos y gastos, pero también por los grandes desafíos, internos y externos.

“El Gobierno nacional basa su crecimiento económico en el mercado interno, pero sobre todo en el gasto público, lo cual ha generado un déficit fiscal de 11 años consecutivos. Bajo este criterio, no se observa que el Gobierno quiera reducir drásticamente el gasto público, en todo caso, lo aumentará al crear más empresas estatales”, consideró Romero.

Al mismo tiempo, Morales señaló que el proceso presupuestario requiere el concurso de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) con sus propuestas y demandas. “Por ese lado, deben plantear nuevas fuentes de ingresos propios y ser clave las Alianzas Público Privadas (APPs) para emprender alternativas de prestación de diversos servicios e inversión, que ahora el Estado no tendrán mucha capacidad financiera . Desde el punto de vista del Gobierno nacional, debe demostrar la generación de las empresas públicas, y las inversiones que se vienen realizando, deberían dar resultados para apoyar la baja de los ingresos tradicionales”, sugirió.

“La disminución de ingresos por la disminución del contrato con Argentina ya se veía venir y no hay certeza que esa disminución sea compensada con un posible aumento de exportación de gas al Brasil. La escasez de dólares no se muestra que mejorará, porque no hay ninguna fuente de exportaciones que los genere”, sostuvo.