«Prominente» neonazi será el primer encarcelado por el saludo nazi en Australia

Jacob Hersant declaró que sigue manteniendo sus convicciones y que no le preocupa ser enviado a prisión.

Por su parte, el magistrado Brett Sonnet comentó que Hersant será sentenciado a una «pena de prisión relativamente modesta » en su próxima comparecencia ante el tribunal, el 8 de noviembre. «No será una pena de prisión severa, pero no he determinado la duración», dijo.

Sin embargo, fuera del tribunal la misma jornada, Hersant declaró con orgullo que sigue manteniendo opiniones nazis y que no le preocupa ser enviado a prisión, detalló ABC.

Jacob Hersant: First person found guilty of ‘Nazi’ salute outside Victorian court

