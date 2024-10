Proyectos de créditos recién serán analizados en sesión de comisión de Diputados

La legisladora informó que una vez les remitan los proyectos de ley de créditos serán debatidos en sesión de la Comisión de Planificación.

La Paz.- La diputada de MAS, Deysi Choque, del bloque arcista, informó que los proyectos de ley de créditos para enfrenar los devastadores incendios no llegaron a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanza y prevé que esta semana serán debatidos y aprobados.

“Vuelo a repetir si hubiera enviado el Ejecutivo es la Cámara de Diputados a través del directorio que tiene que derivar a la comisión correspondiente nosotros como comisión aún no tenemos convocatoria y de haber llegado este informe seguramente el presidente de la comisión Omar Yujra va a convocar entre hoy y mañana para poder tratarlo de manera urgente porque así el caso lo amerita”, expresó la diputada Choque.

El presidente Luis Arce exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar dos créditos, por un monto de $us 325 millones, que serán destinados a la atención del desastre nacional por incendios declarado por el Gobierno. Un primer crédito es de $us 75 millones, proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y otro, de $us 250 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).