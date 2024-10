¿Pugnas en el arcismo? diputado Jerges acusa de “traición” a Deysi Choque

¿La diputada Deysi Choque traicionó a la bancada a Santa Cruz y traicionó a las organizaciones que habíamos dicho que teníamos que ir nosotros a la presidencia este año», manifestó Mercado.

La Paz.- El diputado del MAS Jerges Mercado, del bloque arcista, acusó a su colega Deysi Choque de traicionar a la bancada y organizaciones de Santa Cruz por respaldar a un legislador de otro departamento para que asuma la presidencia de la Cámara de Diputado, cuando se habría comprometido a apoyarlo.

“Lo que si me preocupa es que hay una persona de la bancada de Santa Cruz que dijo que yo soy un sabelotodo y quiero dejar claro que no soy un sabelotodo, quisiera que me enseñe muchas cosas, como por ejemplo traicionar, la diputada Deysi Choque traicionó a la bancada a Santa Cruz y traicionó a las organizaciones que habíamos dicho que teníamos que ir nosotros a la presidencia este año y el año pasado, esa diputada se convirtió en jefa de bancada de otro departamento”, manifestó Mercado, quien evadió mayores consultas sobre el tema.

En respuesta, Choque señaló que ella impulsó una votación transparente para demostrar a quién apoyaba, pero la mayoría, incluyendo a Jerges Mercado, optó por el voto secreto.

“Quería que vean mi voto, quería que sea transparente, quería ir de frente, sin embargo, la mayoría pidió voto secreto, incluyendo él (Mercado). Entonces ahora él no puede decir por quién voté y por quién no voté, ya que ha sido voto secreto”, afirmó la legisladora.