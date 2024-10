Régimen populista cocalero, economía y cultura ecocida

“Ver las cosas desde otra perspectiva no es lo común. Dudar y cuestionar es la fuente del conocimiento y el cambio”. Pukymon.

Economía productiva desde la perspectiva del pueblo.

La gente honesta necesita trabajar y generar ingresos para cubrir sus necesidades y las de su familia, y para hacerlo requiere un ambiente de seguridad, de previsibilidad. Necesita que sus bienes, su propiedad y su persona sean respetados; que él y los productos de su trabajo puedan trasladarse libremente. No queremos bloqueos, asaltos de propiedades, quemas de tierras y bosques.

Que se pueda producir y vender libremente bienes y servicios que no sean ilegales, vale decir, aquellos que no afecten a la vida y salud de las personas, como las drogas.

Los intelectuales y políticos andinos, desde siempre y desde la sede del Gobierno, han defendido a capa y espada el modelo centralista, rentista, monoproductor y primario exportador, base del sistema político que ha sido el sustento de las élites andinas, no del pueblo trabajador. El mismo modelo continúa ahora con coca.