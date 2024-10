Rek sobre la Presidencia del Senado: Creemos votará buscando el equilibrio con diputados, para que el Parlamento vuelva a funcionar

A horas para la clausura de la presente Gestión Legislativa e instalación de las sesiones preparatorias en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde deben renovarse las presidencias como las directivas antes del 8 de noviembre, la senadora Centa Rek adelantó que Creemos, como fuerza opositora, buscará generar un equilibrio con la Cámara Baja, votando por la mejor opción del país como Presidente del Senado, con el objetivo de que el Parlamento vuelva a funcionar.

“Se buscará la mejor opción para el país, porque la mejor opción para el país es también generar un equilibrio; se debe generar un equilibrio en las Cámaras porque ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado en la presente gestión, la inviabilidad que ha habido en la Cámara de Diputados, la imposibilidad de que se gestione Diputados no ha hecho nada, un año totalmente perdido solamente trancando las puertas, se ha convertido en un muro es inaccesible, no se gestiona nada; Senadores ha funcionado lo que ha podido, entonces veremos dentro de las tratativas, del análisis que se hagan en las bancadas qué es lo que podemos hacer para viabilizar que funcione el Parlamento”, adelantó la senadora por Santa Cruz.

Consultada sobre las declaraciones del ex presidente Evo Morales, quien dijo que la oposición estaba negociando la Presidencia del Senado para entregársela a un senador represente del arcismo, a cambio de la liberación del secuestrado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Rek dijo que esas aseveraciones eran fortuitas y no tienen ningún sustento ya que Morales “quiere vender lo que quiere vender” ya que las elecciones de renovación de la directiva del Senado se realizarán con transparencia.

“Las declaraciones del presidente Evo Morales son fortuitas, no creo que tengan ninguna base, ninguna información, son simples formas de llevar a cabo las elecciones de directiva, cada uno vendiendo lo que quiere vender. No es licito denunciar a terceros, con los que no se tiene ningún tipo de prueba, ni mucho menos; sabemos que las elecciones se tienen que dar dentro del clima de hacer las transparentes, es evidente que todas las votaciones van a ser claras y que se buscará la mejor opción para el país y porque la mejor opción para el país es generar un equilibrio”, respondió Rek a la pregunta.

Para finalizar, la senadora reiteró que es objetivo de Creemos que el Parlamento funcione y legisle favor del país, ya que se encuentra paralizado por las diferencias internas del partido en función de gobierno, que se ha dividido en dos facciones que han paralizado al país en su conjunto, perjudicando a toda la población.

“Lo que queremos (Creemos) es que el Parlamento funcione, este poder del Estado no puede estar parado solamente por inclinaciones políticas y como fruto de una contienda política que es interminable… no nos debemos pronunciar por nadie en este momento”, concluyó Rek.