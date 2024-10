Reportan la muerte de 600 reses por arremetida de la sequía e incendios en San Javier

Señaló que como sector enfrentan una subida de casi el 50% de lo que es alimento balanceado para sobrevivencia de los animales, no para negocio, por lo que el panorama se complica más ante las condiciones climáticas adversas, como es la sequía , que se prevén continuarán en la región.

“El problema grave que tenemos nosotros es el problema de pasturas. Nosotros no tenemos ayuda de ningún tipo. Nosotros los productores somos sindicados de todo, pero para que quede bien claro, el productor no quema sus pasturas”, recalcó.

“Necesitamos ayuda de pastura para que no se pierda el ganado en San Javier”, recalcó al reiterar que ahora los animales no tienen qué comer y “no para que produzcan, sino para que no se mueran”.