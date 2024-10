Rescalvo arremete contra Baldivieso tras triunfo atigrado: «Como D.T no lo respeto»

El post partido entre The Strongest vs G.V. San José estuvo marcado por la discusión entre los estrategas de ambos equipos.

Fuego cruzado entre Ismael Rescalvo y Julio César Baldivieso. Tras la victoria sufrida de The Strongest frente a G.V. San José en la mañana de este miércoles, el entrenador español y el ‘Emperador’ fueron protagonistas de polémicas declaraciones entre ambos.

Posterior a completar los 45 minutos restantes en el estadio Hernando Siles, que terminó con victoria atigrada por 3 a 2, el máximo estratega del ‘Santo’ orureño declaró en contra del DT del ‘Tigre’ indicando que su comportamiento en el gol del triunfo fue vergonzoso.

«Una vergüenza como este extranjero festejó el gol, seguramente ahora tomará el avión y se irá de vacaciones. Vergonzoso que un extranjero venga a mostrar sus genitales, fuimos ampliamente superiores en el partido y seguramente quiso desahogarse del baile que le metimos a The Strongest. Ningún extranjero va a venir a faltarme el respeto en mi país», afirmó Baldivieso.

«MAMARRACHADAS»

Por su parte, Rescalvo no se quedó callado y respondió a los dichos de ‘Baldi’ en conferencia de prensa asegurando que no respeta al mundialista con la ‘Verde’ en su rol de director técnico.

«Lo respeto como futbolista, no como director técnico, porque él no respeta a los demás, estuvo haciendo comentarios provocativos a nuestros jugadores y cuando una persona no respeta, no merece ser respetada. Mi vida personal no le interesa a él, no lo conozco y no lo quiero conocer, es más todo el mundo me habló mal de él, que es una mala persona, que tiene un comportamiento antideportivo. Debería dejar de hacer mamarrachadas y de pelear con los técnicos y querer ser el protagonista», declaró el español.