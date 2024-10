Retiran a senadora Rek de la audiencia del inicio de juicio por los hechos de 2019

A primeras horas de hoy, Añez, Camacho y Pumari llegaron al juzgado para rendir declaraciones. Camacho fue trasladado desde el penal de Chonchocoro bajo un fuerte resguardo policial a las 05.00.

La Paz.- La senadora Centa Rek de la bancada de Creemos denunció que por instrucción de un efectivo policial fue retirada por la fuerza de la sala judicial donde se instalaría el juicio oral por la crisis de 2019. Informó que este hecho vulnera su derecho a la fiscalización de un proceso que es público.

“Un oficial instruyó que me saquen, que no tengo permiso para ingresar como senadora, luego formaron una valla, esos son los derechos que tenemos los parlamentarios en Bolivia. No tenemos permiso para ingresar como senadores a la audiencia, que es un juicio montado injusto, que se instala entre gallos y media noche, esta es la prueba de la represión y violencia”, denunció Rec en puertas del edificio donde se instalará el juicio.

Este jueves está previsto el comienzo del juicio por la crisis de 2019, que derivó en la renuncia y huida de Evo Morales luego de más de 14 años de gobierno. En este proceso están acusado el gobernador Luis Fernando Camacho, el exlíder cívico Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Añez.

