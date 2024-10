El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionó este martes al expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, por hacerse la “burla” de la ley al no declarar por el supuesto caso de estupro y trata de personas en el que está involucrado.

Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía Departamental de Tarija, Morales habría cometido en 2016 los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

Desde que la Fiscalía le advirtiera con la orden de captura, Morales no ha salido de Cochabamba y sus seguidores tienen vigiladas las salidas en la zona del Trópico, su bastión político y sindical, y también la sede de las seis federaciones de cocaleros, de la cual también es el líder.

Paralelamente a estas acciones, el Pacto de Unidad afín a Morales determinó el sábado un bloqueo indefinido de carreteras que ya se ejecuta desde el lunes.

Este martes también se conoció que el padre de la supuesta víctima de estupro reconoció en un interrogatorio que su nieta es hija de Evo Morales.

‘CAPRICHO’

En ese marco, Reyes Villa censuró a los grupos afines a Morales por bloquear las carreteras y perjudicar “a la gente más pobre, a la gente que vive del día al día”.

Lamentó que los cortes de ruta en las principales carreteras del país sean por el “capricho” de una persona, que lo único que busca es ser candidato nuevamente, cuando la Constitución se lo prohíbe.

Morales “incumple la ley” al no presentarse a declarar ante la Fiscalía de Tarija, pero además “se hace la burla de la ley”, reiteró.

“Tiene una citación y dice ‘no me da la gana’. No puede ser. Me imagino que el Ministerio Público tomará las acciones pertinentes en función del delito que se comete”.

Reyes Villa dijo que ya no es una novedad el caso en el que está involucrado el expresidente, porque siempre ha sido su accionar.

“Ahí hay un delito de estupro, de violación a menores de edad que no es ninguna novedad, eso siempre ha sido el accionar de este señor, Evo Morales”.