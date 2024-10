Samuel Doria Medina: “La primera vuelta puede servir de primaria y ese es el último recurso”

Conversó con EL DEBER. Lo hizo tras un viaje al municipio cruceño de Concepción, uno de los más castigados por los incendios forestales de este año.

Samuel Doria Medina, además, acaba de presentar un plan llamado Soluciones para articular una alianza con líderes políticos bolivianos con miras a las elecciones de 2025. Eso sí, el plan apunta a los emprendedores como sujetos activo en favor del desarrollo del país. ¿Unidad de la oposición? ¿Cuál es su opinión sobre esto?

Espero que sí. Estamos en un momento de ‘qué hacer’ y no de las personas. En el ‘qué hacer’, he propuesto un plan para discutir la salida de la crisis y me imagino que el próximo año llegará el momento de definir quién es, entonces ahí sí.

¿Cómo debería definirse el ‘quién es’ en este proceso?

Ese no es el mayor problema si hay voluntad. Hay varios métodos, por ejemplo, una encuesta o dos si quiere o tres encuestas con empresas internacionales con total transparencia, ese puede ser un mecanismo para elegir el candidato. En algún momento, en abril, hubo un estudio sobre los esfuerzos democráticos en Latinoamérica y ahí comentaban los venezolanos que no hay que equivocarse, lo importante no es el instrumento, lo importante es la voluntad de que haya un solo candidato, ellos nos comentaban, nos decían: ‘en algún momento hicimos primarias con participación del Tribunal Electoral, en otro momento hemos hecho primarias en cajas de zapatos, en otro momento hemos hecho encuestas’. En fin, lo fundamental es la voluntad de que haya un solo candidato y no se disperse el voto.

Usted ya dijo: ‘Este es mi plan y yo quiero liderarlo’. ¿Esa será la fórmula? ¿Conversó con Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa en esos términos? ¿Qué le dijeron?

Todos tenemos ambiciones políticas, partidarias, personales, y eso es normal. Lo importante es que supeditemos esas ambiciones a un bien mayor que es tener un solo candidato, y yo soy optimista, yo creo que se va a lograr eso. Pude conversar con Luis Fernando Camacho, con Carlos Mesa, con Vicente Cuéllar, y están de acuerdo. Carlos Mesa tenía que hablar con Tuto y yo no tengo ninguna duda de que Tuto, quien ha estado de acuerdo que se haga eso en Venezuela, también va a estar de acuerdo que se haga aquí en Bolivia.

¿Los próximos 10 meses van a ser muy importantes. Ya no hay primarias, pero está la segunda vuelta. ¿Esa es otra opción?

Ese es el último recurso. Si no tuviéramos la capacidad de ponernos de acuerdo, sí, la primera vuelta puede servir de primaria. Pero ahí uno arriesga, pues, si hay tres, cuatro candidatos con poca votación, el partido oficialista tiene una ventaja o, al menos, puede pasar a tener una posición expectante, cosa que no sucedería si hubiera un acuerdo.

Eso sí, su plan fija 100 días para resolver la crisis, el ‘retorno de los dólares’…

Ese tema está claro porque si el próximo gobierno no resuelve los temas macroeconómicos en un plazo muy corto no lo resuelve nunca.

En todo caso, su plan también recupera el papel de emprendedores en el país…

Considero que estamos siendo testigos del fin de un modelo que ha estado vigente desde el año 2006. Lo central eran las empresas públicas. Se abrieron tantas empresas públicas y nos dijeron que iban a generar empleo, inversión, pero fue un fracaso. Estamos viendo que 25 de cada 100 empresas provocan pérdidas. ¿Entonces, qué es lo que va a reemplazar? Mi propuesta es que los emprendedores sean quienes reemplacen a las empresas públicas y, obviamente, no les pongamos tantos obstáculos; ningún obstáculo a los emprendedores, sino que los apoyemos desde el Estado, desde las universidades, desde todos los sectores, para que puedan surgir. Yo planteaba un millón de nuevos emprendedores en los próximos cinco años. Ahí va a cambiar nuestra economía, ahí se va a cruceñizar el país, como se ha planteado en algún momento.

Necesitamos desde el Estado que sean los emprendedores los que muevan la economía.

Pero uno escucha a los emprendedores decir que el Estado los frena; hay quejas por la presión tributaria y otros…

Imagínate si, pese a todo, con el Estado tranca que tenemos, los emprendedores logran avanzar, si tenemos un entorno favorable a los emprendedores, vamos a poder tener muchos mejores resultados. Esto sucede al revés de lo que pasa con empresas públicas que no generan recursos ni para pagar sueldos y viven del crédito del Banco Central de Bolivia. Es impresionante —a mí me ha impactado esa cifra— el Banco Central de Bolivia informó que, hasta el 31 de diciembre de 2023, o sea hasta hace 10 meses, prestó Bs 46.000 millones a las empresas públicas. Estas empresas no tienen ni siquiera para pagar los intereses, entonces es un absurdo este modelo con las estatales que no funciona ni va a funcionar, porque yo considero que para que funcione una empresa hay que poner la mejor gente, pero sabemos que, en nuestro país, entran los parientes del ministro, los afines del partido y, entonces, los resultados son terribles.

Finalmente, qué opinión le merece el caso que ahora mismo involucra al expresidente Evo Morales…

Es el momento de la justicia. Es la que debe tomar cartas en el asunto; tomar decisiones. Creo que nadie debe tener ninguna ventaja o un procedimiento especial por un delito común. Tiene que recibir el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano.

