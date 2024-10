Santa Cruz: Trabajadores del vertedero municipal bloquean ingreso de camiones exigiendo pago de sueldos

Se trata de un grupo de cerca de 70 personas que cumplen diferentes funciones en el relleno sanitario y no así en las labores de limpieza de la ciudad. Esperan la atención de las autoridades municipales. Fuente: Unitel

Bloqueo en San Miguel de los Junos. Un grupo de trabajadores del vertedero municipal cortaron el tránsito a los camiones recolectores de basura exigiendo a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra que se haga efectivo el pago de salarios correspondientes al mes de septiembre, según expuso el vocero Fernando Acebo.

“Nosotros trabajamos en el relleno sanitario, no somos recolectores”, señaló el vocero al referir que la medida instalada en el ingreso del vertedero es de carácter indefinido a la espera que tanto la municipalidad como la empresa Tiluchi pueda atender el pedido

Según el reporte, existía el compromiso de pagar los sueldos hasta el día 10 de cada mes; sin embargo, este 11 de octubre decidieron instalar la medida a la espera de que se les pueda pagar por el trabajo adeudado.

Otro de los movilizados señaló que perciben sueldos por debajo de los Bs 3.000 y en muchos casos es el único ingreso que tienen las cerca de 70 familias que se ven afectadas por esta situación.

“El recojo de basura se estará haciendo normal, simplemente que acá no lo dejamos pasar, no van a entrar”, dijo otro de los manifestantes en medio de la fila de camiones que hay en la zona. “Estamos aquí para que nos paguen, no es porque no queramos perjudicar aquí a la gente”, agregó.

Los trabajadores esperan una atención oportuna por parte de la empresa Tiluchi y la Empresa Municipal de Aseo Urbano Santa Cruz (Emacruz).