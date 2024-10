Se viraliza un vídeo de un anciano hallado en una cueva en India que asegura tener 188 años

La realidad es otra: el anciano es Siyaram Baba, un hombre conocido en la zona.

Video: portal AS

La realidad, sin embargo, es otra bien distinta. El hombre en cuestión se trata de Siyaram Baba, un personaje conocido en el estado de la India de Madhya Pradesh por ser considerado un santo. A pesar de que sí que es considerado una de las personas más longevas de la India, su edad no llega a los 188 años sino que se estima que ronda los 110 o 120 años.

Además, en las redes sociales se aseguraba que el anciano había sido hallado en una cueva, algo que tampoco es verdad. Lo cierto de las imágenes que están dando la vuelta por redes sociales muestran a varias personas ayudando a Baba a caminar debido a su debilidad física, pero lo cierto es que hay otros muchos vídeos en los que podemos ver al anciano caminando por su propio pie.

109 years old Shri Ram devotee Sant Sri Siyaram Baba opened up after 12 years of silence and the very first word he uttered was Siyaram🙏🚩 That’s why everyone call him Sant Siyaram Baba 🙏 pic.twitter.com/jM98ocMiEZ

— MADHUMATHI PARAKALAN (Modi Ka Parivar) (@ParakalanM) February 1, 2024