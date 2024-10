Secretario de Defensa británico admite que sus FF.AA. no están preparadas para la guerra

John Healey afirmó que el Ejército fue «vaciado» e «insuficientemente financiado» durante el último Gobierno.

El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, reconoció que las Fuerzas Armadas de su país no están preparadas para la guerra, reporta The Telegraph citando al propio funcionario.

Healey afirmó que el Ejército fue «vaciado» e «insuficientemente financiado» por el último Gobierno hasta tal punto que no sería capaz de disuadir a un potencial enemigo si estallara una confrontación abierta en la actualidad.

«El Reino Unido, al igual que muchas otras naciones, se ha convertido esencialmente en un país muy capacitado y preparado para llevar a cabo operaciones militares», sostuvo. No obstante, añadió: «Para lo que no estamos preparados es para luchar. A menos que estemos preparados para luchar, no estaremos en condiciones de disuadir».

«No solo tenemos que ser capaces de defender nuestras naciones pertenecientes a la OTAN, sino, y lo que es más importante, que debemos ser más eficaces en la disuasión que brindamos contra cualquier agresión futura», manifestó. Según indicó, este principio está en el núcleo del pensamiento de la Alianza Atlántica.

Asimismo, comentó que las FF.AA. de su país tienen que ser capaces de innovar y adaptarse a las nuevas tecnologías, así como también aprender algunas lecciones del conflicto ruso-ucraniano, recoge The Independent.