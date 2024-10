Sector salud de Santa Cruz no levanta paro; niega que la Alcaldía haya pasado salarios

La Alcaldía indicó que se abonó el sueldo a los trabajadores que faltaban. Desde el Fesirmes señalan que es una “mentira” y piden reunirse con el alcalde Jhonny Fernández.

Fuente: Unitel

El sector salud cumple 48 horas de paro de actividades, este jueves y viernes, protestando por la falta de pago de salarios y otras demandas que exigen a la Alcaldía cruceña. Desde el municipio señalaron que se abonó el salario, pero fue desmentido por los protestantes, que buscan una reunión con el alcalde Jhonny Fernández.

“El municipio anoche (miércoles) confirmó que se hizo el pago. El municipio hace una transferencia a las cuentas de la cooperativa que realiza el pago individual a cada persona, a menos del 10% el sector salud se le adeudaba el sueldo. Están al día”, sostuvo Bernardo Montenegro, de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía cruceña.

Desde el municipio cruceño indicaron que más del 50% del presupuesto se va para el sector salud, y que asumieron compromisos que le corresponden al nivel central.

En respuesta, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes), Evert Patiño, dijo que es “mentira” que se hizo el pago de los salarios, y que podían demostrar la falta de abono en sus cuentas.

“Es mentira, no se le hizo el depósito. El municipio no hace el trabajo que deben hacer y están cancelados. Nosotros hacemos el trabajo y no se nos cancelan. No tenemos condiciones para atender a la población”, expuso Patiño, a tiempo de señalar que la medida de presión no será levantada.

Dirigentes de la Fesirmes piden que el alcalde Jhonny Fernández los atienda para conocer el tema del presupuesto económico para salud y cómo se prevé mejorar las condiciones del sector con el fin de dar mejor atención a la población.

“Nuestro pliego petitorio tiene 20 requerimiento, no se levantará el paro. Hemos estado en movilizaciones y ahora necesitamos es reunirnos con el alcalde para dar solución definitiva a esto”, acotó el dirigente.

Con el paro de las nuevas 48 horas, de este jueves y viernes, el sector salud cumplirá una semana sin atención médica por las demandas, donde exigen mejorar las condiciones hospitalarias, como infraestructura, insumos médicos, dotación de medicamentos para farmacias, contratación de personas, entre otros.