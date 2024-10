Según una encuesta, la mayoría de gente piensa que medidas contra incendios fueron insuficientes

De acuerdo con la encuesta de Ipsos Ciesmori,prácticamente una totalidad de los entrevistados ha notado cambios negativos en la calidad del aire debido a los incendios forestales.

Por Marco Antonio Belmonte

Personal de las FFAA intentan apagar un incendio forestal en Santa Cruz. Foto: ABI

Fuente: https://www.vision360.bo

Una encuesta de Ipsos Ciesmori revela que para los bolivianos las medidas tomadas por las autoridades para controlar los incendios forestales son insuficientes y una mayoría observa que la calidad del aire ha empeorado.

En septiembre, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5225 que establece la declaratoria de pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, el Ejecutivo aseguró que con el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (Ccrea), bomberos nacionales y del extranjero, guardaparques, voluntarios y comunitarios se intenta combatir los incendios. También se alquiló las aeronaves Electra Tanker 481, el helicóptero BK 117 D3 y los helicópteros Z9, Eco Charlie, Súper Puma, los aviones Hércules y avionetas.

¿Considera que las autoridades están tomando las medidas necesarias para prevenir y controlar los incendios forestales y proteger la salud de la población?, fue la pregunta que lanzó Ipsos Ciesmori en su reciente encuesta. Un 52% de los encuestados respondió que las medidas tomadas no son suficientes y un 45% contestó que no se está haciendo nada y no se está tomando ninguna medida; otro 2% indicó que no sabe los suficientes y solo un 1% indicó que las medidas son adecuadas.

Por ciudades

En La Paz un 52% cree que No se está haciendo nada/no se está tomando ninguna medida, contra un 43% que considera que las medidas tomadas no son suficientes. En Cochabamba, un 61% piensa que no son suficientes y un 37% cree que no se hace nada.

En Santa Cruz la gente en un 51% sostiene que no se hace nada y un 47% que las medidas son insuficientes. En El Alto un 61% respondió que las medidas no son suficientes y un 34% piensa que no se hace nada.

Cambios negativos en la calidad del aire

Según la encuesta de Ipsos Ciesmori, prácticamente una totalidad de los entrevistados ha notado cambios negativos en la calidad del aire debido a los incendios forestales.

En los últimos meses, ¿ha percibido un cambio en la calidad del aire en su ciudad debido a los incendios forestales?, fue la pregunta formulada. Un 81% respondió Sí. La calidad del aire ha empeorado notablemente.

Un 17% respondió que sí. La calidad del aire ha empeorado ligeramente y solo un 2% piensa que no ha percibido ningún cambio en la calidad del aire.

Esta percepción por ciudades también es negativa. En La Paz un 85% piensa que la calidad del aire empeoró notablemente. En Santa Cruz un porcentaje similar de la población piensa de manera similar. En El Alto solo un 70% y en Cochabamba un 78% respondió que ha empeorado la calidad del aire.

Quemas, según el INRA

De 2019 a 2024 se quemaron más de 28,6 millones de hectáreas de tierras en Bolivia, principalmente en Santa Cruz y Beni, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Además, de acuerdo con los datos oficiales, están involucrados todos los actores con propiedades agrícolas, desde pequeños hasta grandes.

El director del INRA, Eulogio Núñez, expuso en una entrevista con Bolivia TV hace tres semanas datos actualizados de la superficie quemada durante los últimos años y por tipo de tenencia de la tierra.

Por ejemplo, en 2019 los incendios forestales provocaron la quema de 5,2 millones de hectáreas (5.215.587); en 2020, de otras 4,9 millones de hectáreas (4.914.527); en 2021, de 4,1 millones de hectáreas (4.162.416) y en 2022, de 4,4 millones de hectáreas (4.426.737).

El 2023 fue el año cuando se batió récord, porque la superficie quemada alcanzó a 6,2 millones de hectáreas (6.295.149). Y en lo que va del año, hasta el mes de agosto, la extensión de territorio quemado llegó a 3,8 millones de hectáreas (3.831.966).

Quemas según la fundación Tierra

Según la fundación Tierra, hasta el 30 de septiembre se quemaron en el país más de 10 millones de hectáreas, lo que duplica el registro de 2019, año considerado de mayor desastre con 5,6 millones de hectáreas consumidas por el fuego.

Base de la encuesta

El Monitor de Opinión Pública (MOP) es un estudio sistemático realizado mensualmente por Ipsos Ciesmori en las cuatro ciudades del eje de Bolivia cuyos resultados se contrastan con los datos obtenidos por nuestra operación global en más de 30 países, lo cual permite tener una mirada enfocada en el contexto local y su relación con la coyuntura mundial. El tamaño muestra de la encuesta fue de 1.200 casos. El diseño y tamaño muestral permiten observar los resultados con un margen de error referencial de + 2,72, según la empresa.

Se realizaron encuestas online autoadministradas, a través de conexiones fijas de internet, redes sociales y conexiones móviles. Se consultó a hombres y mujeres mayores de 18 años con conexión a Internet, ya sea mediante computadora, tableta o celular. El trabajo de campo se hizo del 5 al 17 de julio; en agosto 9 al 16 y en septiembre 7 al 12.