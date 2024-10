Senado cierra legislatura en medio de duro cruce verbal por una ley de bosques

La sesión se extendió por más de cinco horas. Además de las declaraciones camarales y de reconocimientos, se debatió varias propuestas de ley, pero la que más polémica generó fue el proyecto de Ley 240 por los Bosques y otros Sistemas de Vida, impulsado por Requena.

Fuente: abi.bo

La Paz. – La Cámara de Senadores cumplió este miércoles su última sesión de la Legislatura 2023-2024, que estuvo marcado por el duro cruce verbal entre las legisladoras de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena y Cecilia Moyoviri por un proyecto de ley que sanciona los incendios forestales. Fue tal la divergencia y el debate en el pleno que al final se optó por aplazar el tratamiento de la propuesta.

La sesión se extendió por más de cinco horas. Además de las declaraciones camarales y de reconocimientos, se debatió varias propuestas de ley, pero la que más polémica generó fue el proyecto de Ley 240 por los Bosques y otros Sistemas de Vida, impulsado por Requena.

Antes de que la senadora Requena defienda su propuesta, el senador del MAS Félix Ajpi, que pertenece al sector intercultural, destacó la norma, pero advirtió que no se socializó con los sectores que serán afectados por las medidas restrictivas y sancionatorias previstas.

A la crítica se sumó la senadora Moyoviri. Demandó tomar en cuenta a los pueblos indígenas del Beni, que cuidan la Madre Tierra, antes de pensar en eliminar el uso del fuego con una ley.

“No es que nosotros estemos en contra de este proyecto de ley, pero es más importante bajar al Beni donde están los 18 pueblos”, exigió.

En su descargo, Requena aseguró que se hizo la socialización, pero que varios sectores, entre ellos los interculturales, no presentaron más propuesta que pedir que sean incluidos en la reglamentación de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas.

Consideró irrisorio que esa ley establezca una multa de Bs 16 por hectárea incendiada, y señaló que su propuesta plantea una “sanción decente” de Bs 533 por hectárea.

“Dicen: no, son millonarias, 533 bolivianos por hectárea en quema en área boscosa.¿Les parece un montón? ¿Les parece así de terrible?”, cuestionó airada la senadora.

Al dirigirse a Moyoviri dijo: No puedo ir tres veces al Beni por el humo que generó los incendios y lamento que desde esa región se acuse de no socializar la norma. Moyoviri la interrumpió y la acusó de mentir.

“He tratado de ir, no podía ir por el humo, senadora. Pero no mientan, no es falta de voluntad. Y de hecho he estado en una reunión vía Zoom y les hemos explicado todo lo que decía este proyecto de ley y ¿sabe qué han hecho? han terminado la reunión y han escrito una carta de oposición, desconociendo todo. Inclusive la protección de bosques.¿No les interesa la protección de bosques? ¿No les interesa detener los incendios? Parece que no, lo único que importa son las multas, las sanciones, tengamos eso claro”, refutó Requena.

Molesta, la senadora Moyoviri demandó se respete la libre determinación de los pueblos indígenas y de sus territorios, y cuestionó que se hable de liderazgos pensando en una reelección como senador.

“No puedo aguantarme, que nos vengan a decir si queremos ser buenos líderes o ser este (otro), sabemos cuáles son nuestras atribuciones como senadores, son legislar, fiscalizar y gestionar, y uno es trabajar estas leyes, pero tenemos que bajar a socializar allá, hay que bajar a los pueblos indígenas porque es a ellos a los que les afecta. A ver que me diga una senadora, a ver Cecilia, que diga te estoy apoyando para tu comunidad o para tu sector. Aquí se tiene que decir con la verdad”, reclamó.

Ajpi acotó, por su lado, que con las sanciones que propone la senadora Requena no habrá más opción que dejar las zonas rurales y migrar a los centros urbanos para buscar cualquier empleo.

Al final, de los 27 senadores presentes, 19 apoyaron la propuesta de aplazar el tratamiento de la norma.

El presidente de la Cámara, Andrónico Rodríguez, agradeció a los senadores por acompañar “la última gestión” de la directiva.

En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocó a sesión para las 15h00 de este jueves con el fin de escuchar los informes de los presidentes de ambas cámaras y clausurar la legislatura 2023-2024.