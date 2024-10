Senador Loza sobre fotografía: no voy a estar preguntando ¿esta niña, hija de quién es?

Loza, senador del MAS por Cochabamba, a quien se lo observa en una fotografía cargando a una bebita y junto a la madre de la pequeña.

eju.tv /Tele Estrella

La Paz.- Sobre la fotografía que circula en redes sociales, el senador del MAS Leonardo Loza, del bloque evista, calificó de absurdo y aseguró que no conoce a la presunta suegra, hija y a la menor vinculada sentimentalmente a Evo Morales. Señaló que la fotografía es de cuando fue dirigente cocalero y entonces varias personas le pedían posar.

“Algo me acuerdo, era el último congreso del MAS, yo ni conocía, entonces como cualquier otra persona, era dirigente, sino me equivoco vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Varias personas se sacaron fotos conmigo, no le voy a estar preguntando ¿esta niña hija de quién es o hijo de quién?, es mucha cosa, absurdo inculparme de algunas cosas”, expresó Loza.

Tras la denuncia sobre una supuesta hija que el expresidente Morales tuvo con una menor de edad, aparecieron fotografías de la bebé, de la joven madre y la supuesta suegra, en las que se las ve junto a dirigentes del MAS. En una de ellas se observa a Loza, senador por Cochabamba, cargando a la bebita y junto a la madre de la pequeña.