Senador Luis Caso pidió al Gobierno “ponerse los pantalones y dictar el estado de sitio”

Fuente: El Periódico,

El Senador por el MAS, Luis Caso Vaca, pidió al gobierno nacional, “ponerse los pantalones y dictar el estado de sitio” en Cochabamba porque los bloqueos de caminos están perjudicando a todo el país.

“Creo que el presidente Lucho tiene que tomar la decisión, no podemos estar supeditados a lo que pasa en Cochabamba”, expresó al añadir que El Chapare parece una Republiqueta donde pueden hacer sus demandas, lo que no ocurre con otros sectores.

El transporte es el que paga más impuestos en el país, tendría que estar en las negociaciones con más derecho, no El Chapare, “es momento de que el Estado se ponga los pantalones y lancen el estado de excepción en Cochabamba”, cuestionó.

Recordó que la Constitución establece esta posibilidad, “no podemos estar 15 días bloqueados”, insistió al recordar que la canasta familiar en Tarija se ha disparado, los bloqueos están derivando en el agio y la especulación.

Esta situación no puede seguir, hay que tomar decisiones, el transporte está molesto, es momento de poner orden en el país, siguió al criticar a los evistas y su argumento de que los bloqueos buscan que el gobierno resuelva la crisis.

Senador del MAS, Luis Caso Vaca.

“Cómo van a pedir solución a la crisis con bloqueos, cuando eso está empeorando la situación”, insistió al criticar que no solo se puede conversar con los cocaleros, que no tributan nada, no pagan impuestos, es el colmo que El Chapare trabe al país.

La economía empeora por culpa de un sector que no quiere que se sancionen los delitos personales de un sujeto, de acuerdo a la ley los delitos son personales, un implicado tiene que someterse a la justicia, no pueden bloquear un país por eso, siguió.

El senador admitió que el gobierno está demorando demasiado en resolver este conflicto, cuando las movilizaciones se vuelven violentas alteran el orden público y esa situación no puede seguir, es necesario tomar decisiones.

Respecto la versión de atentado contra Evo Morales, se sonrío y dijo que no quisiera hablar del asunto, un transportista sabe que cuando hay un disparo viene de adelante, no de atrás “y raro que solo raspe”

LOS DATOS

El dirigente de los campesinos Andrés Meriles, declaró que Morales Ayma sigue en El Chapare, eludiendo la justicia, la versión de atentado en realidad es un show montado por el ex Presidente que solo busca impunidad y habilitarse como candidato.

En contraste el asambleísta del ala “evista”, José Yucra Paredes, declaró que se trata de un verdadero atentado que buscó acabar con la vida del ex Mandatario. Afirmo que las camionetas del atentado se escondieron después en un cuartel militar.