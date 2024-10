Senador Padilla denuncia contradicciones en juzgado que paralizó el proceso de elección del Fiscal General

«Para nosotros esto es una burla, hacen lo que quieren, ya no cumplen la ley. Sabían perfectamente que no podían paralizar el proceso de preselección. Si sabían que no eran competentes, ¿por qué paralizaron el proceso?», cuestionó Padilla.

La Paz.- El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador Roberto Padilla, denunció que el Juzgado de Caranavi emitió dos resoluciones contradictorias en relación con la paralización del proceso de selección del Fiscal General del Estado. En primera instancia, el juzgado ordenó la suspensión temporal del proceso hasta el lunes 21 de octubre de 2024, pero posteriormente, el mismo juzgado se declaró incompetente para actuar como Tribunal de Garantías y remitió el caso a la ciudad de La Paz.

«Para nosotros esto es una burla, hacen lo que quieren, ya no cumplen la ley. Sabían perfectamente que no podían paralizar el proceso de preselección. Si sabían que no eran competentes, ¿por qué paralizaron el proceso?», cuestionó Padilla, al señalar que este tipo de acciones evidencia una manipulación de la justicia.

El legislador también informó que la Comisión Mixta fue notificada de esta nueva resolución vía WhatsApp, lo que agrava la incertidumbre respecto al procedimiento legal.

Asimismo, Padilla lamentó que hasta la fecha no han sido notificados oficialmente sobre la medida que suspende el proceso de selección, lo que obligó a la Secretaría de la Comisión a acudir personalmente al juzgado para obtener una copia de la resolución. Al consultarse por la falta de notificación, la respuesta del juzgado habría sido: «Nos olvidamos».

El 16 de octubre, el Tribunal de Caranavi había dictado la paralización del proceso de selección del Fiscal General como medida cautelar, mientras se resuelve un recurso de amparo constitucional interpuesto por la abogada Claudia Castro Dorado. Sin embargo, la nueva declaración de incompetencia del juzgado genera confusión y hoy la Comisión Mixta definirá las acciones y pasos a seguir para garantizar la selección del Fiscal General.