Sesión de Diputados entra en cuarto intermedio “por el partido” Bolivia vs Colombia cuando se debatía un crédito

Fuente: Unitel

La sesión en la Cámara de Diputados en la cual se estaba tratando un crédito para afrontar los incendios forestales ingresó en cuarto intermedio hasta las 20:00 de este jueves, debido al partido por eliminatorias entre Bolivia – Colombia, programado para las 16:00, en El Alto.

“Vamos a dictar un cuarto intermedio por el tema del partido”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, a las 15:50.

Antes del receso, legisladores evistas, arcistas y opositores, ingresaron en un intenso debate por el tratamiento del préstamo de $us 250 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, destinado a atender los incendios en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

“La salida para esta situación ambiental no es aprobar créditos en nuestra Cámara de Diputados. Yo personalmente no voy a aprobar créditos, ya es demasiada plata que se está sacando del exterior”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Walter Arizaga.

Bajo un criterio más radical, la diputada de CC, Luciana Campero, dijo que, en toda la gestión legislativa, se aprobaron 20 créditos millonarios destinados a los desastres naturales y que estos recursos no habrían llegado a las comunidades afectadas.

“No se necesita un peso más para afrontar los incendios. De 37 créditos aprobados en esta gestión, 20 (prestamos) han sido aprobados para temas ambientales desde el 2020, pero varias regiones se quejaron que no les llegó ni un peso” dijo la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero.

Desde el evismo señalaron que no iban a aprobar el crédito millonario hasta saber el destino a detalle de los recursos, mientras que desde el arcismo apoyaron la ley.

“Lamentablemente en la explicación no dicen en que se va gastar el dinero (…) No podemos aprobar 250 millones de dólares para que hagan lo que quieran. Este proyecto no se va a aprobar”, dijo el diputado evista Héctor Arce.