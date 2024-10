Si los evistas no levantan los bloqueos, los opositores no dialogarán con Andrónico por la presidencia del Senado, advierte senadora Barrientos

Fuente: Unitel

Los efectos de los bloqueos también llegan a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese marco, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos advirtió que si los evistas no levantan las protestas, los opositores no dialogarán con Andrónico Rodríguez para analiza un posible respaldo para la presidencia del Senado.

El senador evista Leonardo Loza salió al frente para pedir que no se mezclen estos temas y defendió la movilización. Rodríguez ocupa ese cargo desde 2020.

Barrientos dijo que “no hemos conversado absolutamente nada con el senador Rodríguez y tampoco con gente del MAS”, y señaló que sus partidarios están “a la espera de tomar decisiones como bancada”.

No obstante, dijo que “hay un añadido”: “Mientras Cochabamba y el resto del país no estén desbloqueados, ni siquiera tenemos posibilidad de diálogo con ellos. Les exigimos que desbloqueen el país, si no desbloquean el país no hay ninguna posibilidad de diálogo”, sostuvo.

Insistió en que “si ellos”, los evistas, “quieren generar una puerta de diálogo, nuestra primera condición para generar cualquier diálogo sobre lo que sea, no solamente la directiva, es que desbloqueen el país”.

La legisladora que representa a Cochabamba lamentó las consecuencias que dejan las movilizaciones evistas en la cadena productiva de esa región.

En ese contexto, confirmó que participará en el cabildo convocado para esta noche en la que las organizaciones cochabambinas definirán una postura sobre la compleja situación.