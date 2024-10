El debate sobre el precio de los pasajes que se asume en varias regiones es también de preocupación en La Paz. El alcalde Iván Arias pidió reflexión a los choferes del transporte público y no incrementar las tarifas para no golpear la economía de la población.

“Yo les pido a los transportistas ponerse en la situación de la gente pobre y no castiguemos más a la gente pobre. No se puede castigar al más pobre, es inaceptable. No podemos echarle la culpa a quien no la tiene. Les pido (transportistas) que entiendan la situación de sus hijos que van al colegio y utilizan el transporte público”, dijo el alcalde.

El pasado mes, choferes del servicio público de la ciudad de Santa Cruz anunciaron el incremento de Bs 2 a Bs 3 del pasaje en micros. La decisión causó molestia en la Alcaldía, que anunció sanciones por la medida que, señaló, era unilateral y sin autorización.

LA PAZ

La intención fue frenada, pero la comuna instaló mesas de trabajo con el sector para discutir el tema. Poco después, el 2 de octubre, la Confederación de Choferes de Bolivia planteó la necesidad de una nivelación nacional debido al incremento de precios de insumos como repuestos y otros productos de la canasta familiar.

En una visita a La Razón Radio, el dirigente de la organización Lucio Gómez indicó que, si bien no se dieron plazos, cada región debía hacer un “estudio de costos” para verificar si realmente el precio del pasaje correspondía a la realidad económica. Ratificó que es necesario una evaluación del tema.

Subir los pasajes ha sido abordado también en otras regiones como la ciudad de Oruro, donde esta semana hubo un paro de más de dos días. En La Paz, la comuna informó, mediante una nota institucional, que se habría anunciado un incremento de pasajes en un 100%; Arias, pidió considerar las necesidades de la gente más necesitada que requiere el transporte público.

“El pobre es el que usa el minibús. El rico tiene su auto y puede comprar combustible a precios altos. Pero el pobre no”, aseveró Arias, según una nota institucional.