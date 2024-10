Suman las denuncias de deportistas excluidos de becas Sueño Bicentenario

“Hemos pasado un momento bastante duro al enterarnos de que fuimos excluidas. Fue muy desalentador pensar que invertimos tiempo, mucho dinero, nuestras vidas y creo que tuvimos logros internacionales que quizás ameritaban que nos puedan tomar en cuenta”, dijo Chacón, a tiempo de indicar que, a la fecha, no tienen una explicación de por qué su postulación fue descartada desde un inicio por un documento, que no llevaba el membretado de la federación, pero sí tenía la firma de su presidente.

Por su lado, Galindo dejó en claro que, pese a esta mala noticia, no dejarán el deporte, aunque reconoce que les costará más. “Siempre jugamos por amor al país y a nuestro deporte. Pensábamos que íbamos a poder tener un respiro, pero a veces las cosas no son justas. Esto que hacemos no es por la plata, porque si fuera por la plata nosotras ya lo hubiéramos dejado hace mucho tiempo”.

Entre tanto, el karateca Vargas sostuvo que se siente muy frustrado e indignado por la forma en la que evaluaron los logros de cada deportista.

“Estoy muy indignado, porque tengo medallas panamericanas, estoy en el top 20 mundial en kata y combate. La verdad creíamos que iba a quedar entre los becados, pero es muy frustrante porque su evaluación fue muy injusta”, dijo Vargas, en relación a que desde el Viceministerio de Deportes les dijeron que una medalla sudamericana y una panamericana tienen el mismo valor.

Los tres deportistas tienen la esperanza que el Viceministerio de Deportes escuche a las federaciones que están pidiendo una evaluación de los beneficiarios de las becas, para que la elección sea justa.

Éstos son los 20 elegidos para la beca de Alto Rendimiento: en atletismo David Ninavia, Guadalupe Tórrez, Alinny Delgadillo, Jhoselyn Camargo, Cecilia Gómez y Héctor Garibay; en natación Thiago Solares, Gabriel Ríos, Yatsen Soza, Aldana Rojas, Naiara Roca y Esteban Núñez del Prado; en ráquetbol Natalia Méndez, Jhonatan Flores, Camila Rivero, Stefanny Barrios, Conrrado Moscoso, Carlos Keller y Kadim Carrasco; y en tiro deportivo Selena Ledezma.

Sobre las denuncias, se buscó la versión de la viceministra de Deportes, Karen Palemque, pero no respondió.