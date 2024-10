Tarija: ENDE debe pagar regalías por el gas o rebajar la tarifa

La Constitución Política del Estado habla de compensación por el recurso natural, sin embargo, en el caso de Tarija la empresa está usufructuando con el gas sin ningún beneficio para esta región, observó el legislador, Rubén Reyes.

Empiezan a reclamar por el gas usado para la generación de electricidad.

Fuente: El Periódico

La Empresa Nacional de Energía (ENDE) debe pagar regalías por el gas natural que utiliza para la generación eléctrica en Bolivia o debe rebajar el costo de la energía para el departamento de Tarija, cuyos ingresos siguen cayendo.

La propuesta es de un grupo de autoridades y observadores, como el asambleísta departamental, Rubén Reyes Vega, quien expresó que ante la ostensible reducción de ingresos por la baja en los volúmenes de exportación de gas afecta a las entidades regionales.

Entre ellas la gobernación, la universidad y los municipios, por otro lado, se ve con preocupación, que ENDE está generando electricidad con gas tarijeño a un precio preferencial, sin el pago de Regalías, lo cual es una afectación directa a la economía del departamento.

“Estamos buscando las alternativas necesarias para lograr que ENDE o pague Regalías por el gas que utiliza para las termoeléctricas o en su defecto la energía que le vende a Tarija tenga precio preferencial”, expresó el legislador por Bermejo.

Para Reyes no es admisible que usufructúe de los recursos naturales no renovables del departamento de Tarija, y esta región no tenga ningún beneficio ni aquello que la Constitución establece como son las Regalías por hidrocarburos.

Se espera que las representaciones políticas, cívicas e institucionales del departamento actúen de manera conjunta porque esto no se puede resolver con una ley departamental, pero sí con una acción conjunta de todas las autoridades del departamento, exhortó.

Asambleísta departamental, Rubén Reyes Vega.

Consultado si saben cuánto paga ENDE por el gas de Tarija y cuánto de Regalías tendría que pagar, respondió que están haciendo el requerimiento para tener los datos precisos para saber, cuánto paga por el gas, qué beneficios le genera, con cuánto de utilidades quedan ENDE para tener una idea.

Eso permitirá saber cuánto está dejando de recibir el departamento de Tarija, cuando tendría que ser compensada por el gas que tiene y que se utiliza para la generación, se trata de un acto de justicia, esperan que haya trato justo con esta región, acotó.

Preguntado que no hay compensación de ENDE por el gas que utiliza de Tarija, contestó que esta empresa se beneficia de esta región, por dos lados, por el uso del gas a precio preferencial, subsidiado, pero además nos vende energía al precio de mercado.

LOS DATOS

Reyes añadió que antes en Bermejo, cuanto tenía su generación propia, se pagaba por la energía un precio menor en casi la mitad al costo actual, ahora argumentan que la energía es estable y permanente con un costo mayor, y efectivamente es así.

Se espera que actúen con equidad y justicia con el departamento de Tarija que genera el gas natural, el energético con el cual está generándose electricidad para toda Bolivia incluso para exportar, sin beneficio para la región productora.