Tarija: La Asamblea Departamental espera transferencia de Bs 17,4 millones

El Presidente del legislativo, Alan Barca, afirmó que para ellos no existe ningún conflicto, solo quieren que se cumpla el presupuesto comprometido a inicio de año.

Legisladores reconocieron labor de bomberos voluntarios.

La Asamblea departamental espera por ley la transferencia por el Ejecutivo, hasta fin de año, un total de su presupuesto de 17.4 millones de bolivianos para atender sus requerimientos.

El presidente de la Asamblea departamental, Alan Barca Herrera, declaró que el Legislativo no tiene ningún conflicto con el Ejecutivo, “el Ejecutivo tiene conflicto con nosotros al no cumplir la Ley, ojalá que la cumpla”.

El representante de los legisladores espera que se cumplan las disposiciones, para que no se diga después que es política, alguna acción que se asuma solamente en el propósito de que se cumpla lo presupuestado a comienzo de año.

“Nosotros no queremos dañar nada, lo único que queremos es que cumplan la ley”, insistió Barca al indicar que tienen muchas responsabilidades y obligaciones que no pueden cumplir y consideran que es la Asamblea que no cumple.

“Nosotros dependemos de que nos transfiera la gobernación”, insistió Barca al hacer notar que no se trata de otra cosa que cumplir la ley, a veces extraña que algunas instancias no quieran cumplir la ley, “no estamos en tierra de nadie”.

Reiteró que se trata de un presupuesto de 17.4 millones de bolivianos para este año y para el próximo también está presupuestado y aprobado ese mismo monto, nadie sabe quién estará administrando la Asamblea desde junio, pero tiene que cumplir lo presupuestado.

Presidente de la Asamblea, Alan Barca Herrera.

Consultado cuánto se desembolsó hasta ahora este año de los 17.4 millones para la Asamblea, contestó que estimativamente el ejecutivo tiene que desembolsar 1.4 millones cada mes, por ahora desconoce cuánto desembolsaron.

“Sin embargo, seguramente nos deben más de 3 millones de desembolsos”, acotó tras un acto donde los legisladores reconocimiento la labor de los bomberos voluntarios, a quienes entregaron certificados por su trabajo para la sociedad.

La gobernación hace algún tiempo pidió a los legisladores disminuirse el salario como lo hizo el Ejecutivo, situación que no efectuaron, lo que agudizó el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, estos últimos expresaron que solo cumplen la ley.

LOS DATOS

En la gobernación insistentemente se dijo que no puede darse los 17.4 millones presupuestados ante la caída mensual de los ingresos, se argumentó que existen disposiciones que indican que la asignación depende de los ingresos efectivamente recibidos.

