Tarija: Lecheros de San Lorenzo reportan pérdidas de hasta Bs 45.000 por día

El dirigente cuantificó pérdidas diarias de 45.000 bolivianos a diario, sin embargo, ante la falta de fuentes laborales y la situación crítica que vive el país, gran parte de las familias continúan desarrollando la actividad ganadera que es el único sustento económico y la demanda de leche se incrementa.

Fuente: La Voz de Tarija

Los Productores de leche del Municipio de San Lorenzo reportan un déficit del 35% a raíz del incremento en el precio de los insumos como el forraje, alimentos, productos veterinarios, entre otros. Señalan que por cada litro de leche se reporta una pérdida de un boliviano.

“De acuerdo a la banda de precios, las empresas nos cancelan 3.55 por litro de leche, pero la hoja de costos de producción a nosotros nos sale 4.50, entonces como sector lechero de la provincia Méndez estamos trabajando a pérdida. En ese sentido como sector a nivel nacional estamos solicitando que se nos garantice la comercialización a un precio justo”, señaló Waldo Gamual, presidente de la Asociación de productores Lecheros de San Lorenzo.

“Estimativamente estamos produciendo 45.000 litros de leche al día, pese a eso no abastecemos con el producto las industrias del departamento, porque no tenemos la capacidad de producir más ya que no contamos con apoyo desde el gobierno nacional para cubrir nuestra hoja de costos y subir nuestras utilidades”, refirió Waldo Gamual.