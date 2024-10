Tarija: Sandra Gutiérrez regresa y pide restitución de fiscales que investigaban a Evo Morales

La acción de libertad mediante la cual se anula la destitución de Gutiérrez no incluye en la resolución a los otros exfuncionarios de la Fiscalía de Tarija.

Sandra Gutiérrez volvió al Ministerio Público en condición de fiscal departamental después de que una juez de garantías emitiera una resolución de libertad que anuló su destitución. Gutiérrez había sido separada de su cargo por el fiscal general, Juan Lanchipa, tras emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales.

Hoy, Gutiérrez se dirigió a Lanchipa, afirmando que también debería restituir a los fiscales que conformaban la comisión que investigaba al exmandatario. «Para mí esto queda con un sabor a nada, porque creo que, por ética y profesionalismo, el señor Lanchipa debería destituir no solo a estos dos fiscales, sino también a la otra fiscal, que es la única fiscal de analista -que inició el proceso-«, expresó.

«Sandra Gutiérrez no se apega a este cargo (…) yo me voy a ir en cualquier momento pero no de la forma que me han sacado como también le han sacado a mis colegas fiscales», dijo a tiempo de cuestionar la vulneración de derechos en una institución como el Ministerio Público donde deben velarse por los derechos de las personas.

La acción de libertad mediante la cual se anula la destitución de Gutiérrez no incluye en la resolución a los otros exfuncionarios.

