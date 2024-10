Todo lo que hay que saber del eclipse solar anular de esta tarde

Miles de personas en el sur de Argentina y Chile podrán observar el fenómeno astronómico en su plenitud, mientras que millones lo verán en forma parcial en distintos países de América Latina. Las claves para vivir la experiencia en forma segura







Fuente: infobae.com

El día del eclipse solar anular 2024 por fin llegó y esta tarde Argentina y Chile serán los únicos dos países en el mundo donde un impresionante “anillo de fuego” podrá ser observado desde sus territorios en la tarde de hoy.

Otros países en América Latina como Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y México lo podrán apreciar en forma parcial, de acuerdo a un determinado porcentaje que se torna menor a medida que ascendemos al norte.

El fenómeno astronómico comenzará a las 13.50 hs en el océano Pacífico y se espera que con diferencia de pocos minutos según la localidad desde la costa a la cordillera, todo el eclipse transcurrirá entre las 16:00 y las 18:20 hs aproximadamente, alcanzando su máximo cerca de las 17:25h.

Durante un eclipse solar anular, todo el disco de la Luna no llega a tapar al Sol, por lo que aparece un anillo brillante a simple vista (EFE/Bienvenido Velasco)

Así, por ejemplo, se espera observarlo en forma parcial en la Ciudad de Buenos Aires a las 17.37 hs, en Córdoba a las 17.32 hs y en Río Gallegos a las 17.24 hs.

Pero sin dudas, quienes se aventuren a la Patagonia, tanto argentina como chilena, serán observadores privilegiados del “camino de la anularidad” del eclipse, que es el trayecto en donde la Luna proyecta su sombra completa en algunos puntos de la Tierra, dejando observable en este tipo de eclipses un delgado anillo exterior comúnmente denominado anillo de fuego”.

Este término deriva del latín «annulus», que significa «anillo», en referencia a la apariencia circular que adopta la estrella durante este fenómeno astronómico.

La ruta del eclipse solar anular 2024

Y dado que la Luna se va desplazando, esa zona de sombra irá también corriéndose sobre la superficie terrestre. Por eso, la ubicación del observador es clave para determinar si una persona puede ver el Sol cubierto en forma total, parcial o no podrá verlo. El eclipse anular se verá en forma total, es decir, que se podrá observar todo el anillo, en una banda que recorrerá alrededor de 130 km de ancho y atravesará Chile y Argentina de oeste a este.

Los eclipses anulares son interesantes, pero no ofrecen el mismo espectáculo sobrecogedor que los eclipses solares totales: la luz solar se atenúa, pero el cielo no se oscurece. La atmósfera exterior del Sol (corona solar) no se hace visible y un observador debe usar anteojos o lentes especiales para eclipses durante todo el evento.

Los tipos de eclipses que existen

Hay tres tipos de eclipses solares: parcial, anular y total. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente nuestra vista del Sol y proyectando una sombra en la Tierra.

1. Eclipse Parcial: la Luna solo cubre una parte del Sol. Durante un eclipse solar parcial, la sombra más oscura de la Luna, la umbra, no toca la Tierra. Solo la sombra parcial, la penumbra, se proyecta sobre la Tierra.

2. Eclipse Anular: es cuando la Luna no cubre completamente el Sol, dejando un “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Durante un eclipse anular, el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, pero la Luna está en su punto más lejos de la Tierra (apogeo) debido a su órbita elíptica, que varía su distancia con respecto a la Tierra en 50.000 kilómetros). La mayor distancia evita que la Luna bloquee completamente nuestra vista del Sol. En su lugar, todavía se ve un anillo de luz alrededor de la Luna. Por eso, los eclipses anulares a menudo se denominan eclipses de “anillo de fuego”.

3. Eclipse Solar Total: es cuando la Luna bloquea completamente nuestra vista del Sol, revelando la atmósfera exterior del Sol, o corona. Un eclipse solar total se produce cuando la Luna se coloca con precisión entre el Sol y la Tierra, lo que hace que la sombra de la Luna caiga sobre la Tierra. Si está en medio de esta sombra (la umbra), la vista del Sol quedará completamente bloqueada por la Luna, permitiéndote ver la atmósfera exterior del Sol (la corona). Si te encuentras en cualquier lugar dentro de la sombra parcial significativamente más grande (la penumbra), verás un eclipse parcial.

Lugares para ver el “anillo de fuego”

Para observar el eclipse hay que tomar precauciones y cuidar los ojos. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

El particular “anillo de fuego” solo será visible desde regiones selectas en Chile y Argentina.

En Chile, una de las ubicaciones más deseadas para presenciar el eclipse solar anular de 2024 es Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua. Es una isla volcánica en el territorio de Chile, famosa por sus numerosas estatuas monumentales llamadas moai.

El anillo de fuego asombrará a los residentes y visitantes en la Patagonia (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En Argentina, sin lugar a dudas, gran parte de la provincia de Santa Cruz será ideal para observar el fenómeno astronómico, ya que posee hermosos Parques Nacionales como el Perito Moreno, donde la experiencia puede enriquecerse mucho más. También en la costa atlántica, lugares como Puerto Deseado y Puerto San Julián serán sitios privilegiados para observarlo.

En el noroeste de Santa Cruz, el Parque Nacional Patagonia, junto con el Parque Provincial Cueva de las Manos y la Reserva Cañadón Pinturas, albergan un paisaje único de estepa patagónica con mesetas basálticas, lagunas, humedales y cañadones profundos. Este entorno majestuoso ofrecerá dos lugares privilegiados para observar el eclipse: el sector de La Ascensión, dentro del Parque Nacional Patagonia y situado a los pies de la meseta del lago Buenos Aires, y varios puntos en el área de Cañadón Pinturas, que incluye un tramo del río Pinturas y uno de los accesos a la Cueva de las Manos.

En esta lista se detallan los mejores lugares para ver el eclipse del “anillo de fuego” de 2024, junto con la hora de inicio de la fase de anularidad (hora local), su duración, magnitud del eclipse*, y porcentaje del disco solar cubierto:

Parque Nacional Perito Moreno, Argentina : 17:21, 6 min, 17 seg, mag 0.960, 85.71%

: 17:21, 6 min, 17 seg, mag 0.960, 85.71% Rapa Nui (Isla de Pascua), Chile : 14:04, 5 min, 48 seg, mag 0.945, 87.07%

: 14:04, 5 min, 48 seg, mag 0.945, 87.07% Punta Arenas, Chile : 17.23, 5 min, 40 seg, mag 0.856, 75%

: 17.23, 5 min, 40 seg, mag 0.856, 75% Cochrane, Chile : 17:21, 5 min, 40 seg, mag 0.948, 85.74%

: 17:21, 5 min, 40 seg, mag 0.948, 85.74% Puerto San Julián, Argentina : 17:24, 5 min, 12 seg, mag 0.943, 85.55%

: 17:24, 5 min, 12 seg, mag 0.943, 85.55% Puerto Deseado, Argentina: 17:27, 3 min, 22 seg, mag 0.931, 85.51%.

Eclipse en América Latina

El eclipse solar anular será visible de manera parcial en varias regiones de América Latina, aunque con diferentes grados de cobertura. En países como Perú y Bolivia, la magnitud del eclipse será menor al 10%, mientras que en Paraguay variará entre el 10% y el 20%, siendo mayor en el sur del país.

En Brasil, la cobertura oscilará entre el 30% y el 10%, con ciudades como Río de Janeiro al 9% y San Pablo al 10%. En Uruguay, la Luna ocultará entre el 40% y el 30% del Sol, dependiendo de la ubicación.

En México, solo Cabo San Lucas y Puerto Vallarta podrán apreciar una mínima cobertura del 1%. Por su parte, la Ciudad de México no verá ningún grado de ocultación, por lo que se sugiere a los interesados seguir las transmisiones en vivo de organismos astronómicos para no perderse el evento.

Secuencia del ocultamiento que hará la Luna al Sol desde nuestro punto de vista

¿Cuáles son las recomendaciones para ver el eclipse solar?

Siempre que se vaya a observar un eclipse, la primera recomendación es nunca mirarlo directamente sin protección adecuada, ya que la luz solar directa puede dañar gravemente los ojos.

Por eso, es indispensable utilizar gafas o anteojos de eclipse certificados que cumplan con las normas internacionales de seguridad.

Los ojos y lentes de telescopios deben estar protegidos con filtros para observar al sol (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Estos lentes especiales permiten ver el eclipse de forma segura, filtrando la radiación ultravioleta, infrarroja y la luz visible intensa. Es clave que las gafas de eclipse cumplan con la normativa ISO 12312-2.

Además, nunca se debe intentar observar el sol directamente a través de cámaras fotográficas, binoculares o telescopios sin los filtros solares adecuados, ya que estos instrumentos concentran la luz solar y pueden causar daño ocular de forma instantánea.