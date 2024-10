«Trabajaba por nosotros»: Familia de taxista fallecido exige justicia en Santa Cruz

La familia de Emiliano García Fuentes, un taxista de 44 años que perdió la vida tras ser atropellado y aplastado por un micro de la línea 79 en la intersección del cuarto anillo y la Radial 19 en Santa Cruz de la Sierra, se encuentra en la morgue de la Pampa de la Isla esperando los resultados de la autopsia médico-legal para poder retirar su cuerpo.







En medio de un profundo dolor, su esposa expresó su angustia: “Quiero llevármelo, él no merece estar aquí, quiero que me ayuden a sacarlo”. Emiliano, quien dejó dos hijos, dedicó toda su vida al trabajo como chofer y, según su esposa, “siempre salió a trabajar por nosotros”. En un desgarrador relato, ella recordó la última conversación que tuvieron: “Anoche estamos hablando, y ahora me llamaron para decirme que lo habían atropellado”.