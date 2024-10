Traición a Bolivia

Tres vehículos hasta hoy que Venezuela (su embajada en LP) pone en manos de EMA y son utilizados en tareas contrarias al Gobierno de Luis Arce.

¿En qué quedamos? ¿Maduro apoya a Luis Arce y, por tanto, apoya y respalda su actividad global de respeto a la CPE, a los convenios internacionales que Bolivia tiene suscritos con los organismos internacionales, con los países del entorno, con las potencias? O acaso, ¿Maduro apoya más a los productores de coca, de la que sale la cocaína y alimenta las redes mafiosas de narcotraficantes?

Al parecer los secuaces de Evo, utilizan esos vehículos que la Embajada admite, han sido pagados por el MAS o los cede en préstamo para toda suerte de operaciones, especialmente en la zona tropical de Cochabamba y que se utilizan como correo privado del orinoqueño en la agitación que está socavando el orden constituido y que la sociedad boliviana no duda en calificar de sediciosa, subversiva, de estar en contra de los intereses de Bolivia, por tanto, en acciones que encajan en «la traición a La Patria»

La larga secuela de mentiras que EVO ofrece como «explicación de su manipulación» ante la opinión, los ciudadanos, las organizaciones cívicas y políticas» que ya no se sorprenden para nada «es que nos tergiversan -repite- porque los quechuas, los aymaras no dominamos el castellano, tenemos dificultades. No nos entienden». Ha sido la última versión la más reciente. Los juicios en contra del agitador se han multiplicado, no será un juez, serán tres o diez para juzgarlo y procesarlo sin demora, porque «en la tardanza está el peligro» aunque algunos como Virginio Lema de El Bunker tiene serias dudas de que el traidor llegue a ser detenido.

El alboroto sigue creciendo, cada vez un mayor número de ciudadanos están resultando en víctimas de la conducta arbitraria, abusiva, disparatada del productor de coca, los bloqueos están convulsionando todo, el trabajo, el traslado de alimentos y productos de exportación, el trabajo de muchos miles de transportistas y productores, la industria está paralizada y los precios de carne, leche, arroz, frutas, legumbres, del pan de cada dia, han trepado la escala de precios y las amas de casa, simplemente ya no tienen recursos para llenar la canasta.

El corolario de todo este mar de confusión y angustia es la falta de circulante, sin embargo, los revoltosos, bloqueadores, tienen su paga diaria, ¿de dónde sale el dinero? ¿De Venezuela, del narcotráfico, de los «cajeros del MAS? Preguntas que no tendrán respuesta aclaratoria, no mientras la anarquía, el desorden, la desesperación actual no lleguen a un desenlace que tiene que llegar.