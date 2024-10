Transporte demanda la renuncia del director de la ANH por desabastecimiento de combustibles

El dirigente señaló que están cansados de las promesas de las autoridades, porque en cada reunión aseguran “ya vamos a mejorar”, pero continúa el desabastecimiento.

eju.tv /Video: Tele Estrella

La Paz.- “Esto es el colmo, no vamos a permitir más burlas”, advirtió el ejecutivo de la Confederación del Transporte Sindicalizado de Bolivia, Víctor Tarqui, quien exige la renuncia de los ejecutivos de YPFB y de la ANH por no garantizar el abastecimiento de combustible pese a existir un compromiso.

El dirigente señaló que están cansados de las promesas de las autoridades, porque en cada reunión aseguran “ya vamos a mejorar”, pero continúa el desabastecimiento de combustibles en casi todas las estaciones de servicio y los choferes tienen que dormir noches para conseguir escasos litros de diésel o gasolina.

“Deben dar un paso al costado, por moral. No aceptaremos más engaño porque vemos que hay ingreso directo de combustible desde Iquique, no hay bloqueos, entonces La Paz debería estar abastecido de combustible, pero lamentablemente no es así. Que no venga a culpar a los bloqueos que es en Cochabamba, en el oriente”, manifestó el dirigente, quien anunció que en asamblea definirán medidas de presión.

El fin de semana, el director de la ANH, German Jiménez, anunció la llegada de 52 cisternas cargadas de combustible de Chile, situación por el cual se normalizaría la venta de combustible en La Paz. Pese a que el Gobierno asegura que el abastecimiento está garantizado, aún se evidencian largas filas.