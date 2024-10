Tras citación a Morales, los “evistas” acusan a Arce por “acoso sexual, extorsión” y otros delitos

El diputado Héctor Arce anunció que presentará las denuncias a la Fiscalía; acusó al primer mandatario de trata y tráfico de personas.

Héctor Arce con la mujer que denunció al presidente, este martes. Foto: Captura de video

Fuente: vision360.bo

El diputado “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, anunció este martes una denuncia penal contra el presidente Luis Arce “por los delitos de abuso de autoridad, uso indebido de bienes públicos, extorsión, acoso sexual, violencia psicológica, cohecho pasivo y por trata y tráfico de personas”.

Unas horas después de que el jefe del MAS y expresidente Evo Morales fuera notificado para declarar por un caso de trata y estupro, el diputado convocó a la prensa y apareció junto a una mujer, quien no se identificó, y sostuvo que tuvo una relación íntima con el presidente por seis meses y que este habría provocado que perdiera a un hijo que esperaba como fruto de ese vínculo.

“El presidente Lucho me ofreció el Viceministerio de Deportes, en la primera cita me dijo que lleve mi carpeta y que quería conocerme; nos vimos en Santa Cruz, luego me dijo que venga a La Paz y me mandó a recoger en su vagoneta, me llevó a la Casa del Pueblo, me esperó con vinos tarijeños, me dijo que ya era viceministra, bebimos y pasó lo que tenía que pasar”, relató la mujer.

Empezamos una relación de medio año y él sabe muy bien lo que tuvimos, luego me fue a recoger vestido de taxista y se me insinuó, no me hablaba como un presidente, me hizo propuestas, me llevó a un departamento y allá seguimos bebiendo y me propuso que sea su enamorada y acepté. Le dije que estaba embarazada y me dijo que no podía tener al niño”, aseguró la joven.

Según denunció, hay seis supuestas víctimas más y manifestó que “las calló con puestos de trabajo a través del abuso de poder”.

El diputado Arce, por su parte, afirmó que “Arce ha usado su condición de presidente y recursos del Estado para jugar con el sentimiento de la compañera, para hacerse la burla de la compañera con promesas falsas y con acciones perversas que solo un ser despreciable y miserable”.

“La hostigó e indujo a tener aborto”, afirmó el legislador y aseguró que “en unas horas más la denuncia estará en el Ministerio Público”. Además, pidió “que se investigue con celeridad e imparcialidad” el caso.

Paralelamente, circularon en redes sociales imágenes de la misma mujer en compañía de Evo Morales, y otros líderes «evistas». Según el medio DTV, la mujer sería Jessica Villarroel Caraballo.