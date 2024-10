Tribunal Constitucional definirá si se ejecuta la aprehensión de Evo Morales, según ministro de Justicia

Evo Morales es acusado por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. El presidente Luis Arce pedirá que el caso sea declarado en reserva y dijo que “a los niños no se toca”

El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que la acusación contra Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas está en plena investigación y será el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que defina si la orden de no ejecutar la aprehensión contra el jefe del MAS “va o no va”.

La autoridad recordó que la investigación contra Morales está en manos de la Fiscalía de Tarija, pero una acción de libertad que se interpuso en Santa Cruz de la Sierra dio luz verde para que se suprima la orden de aprehensión que había contra el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que se prevé investigar a la jueza que concedió la respectiva tutela.

“Afortunadamente, se tienen las acciones de revisión correspondientes. Hemos hecho los esfuerzos para que este caso sea derivado al TCP para su revisión, como corresponde en derecho y será el TCP el que establezca la facultad que tenía esta juez de Santa Cruz para dictaminar en un caso que se dio en Tarija y cuyo accionante radica en Cochabamba”, dijo Siles.

En este sentido, remarcó que el Ministerio de Justicia iniciará las acciones que correspondan contra esta autoridad jurisdiccional, así como también tomarán parte de la investigación contra Morales a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (Sepdavi).

“Estamos pidiendo una investigación seria y responsable contra la juez que dictó ese fallo concediendo la tutela en la acción de libertad”, agregó la autoridad en conferencia de prensa.

Además, Siles anunció que se llevará a cabo una investigación sobre la suspensión de funciones de dos fiscales y de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Esta acción también se dirige hacia el inmediato superior de estos fiscales, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“Se están analizando las acciones legales a seguir respecto a esta destitución que -a juicio del Ministerio de Justicia – es ilegal, es arbitraria y carece del debido fundamento, como quedará demostrado seguramente con las acciones que nosotros presentemos”, resaltó Siles.

Finalmente, la autoridad señaló que velará por que se cumpla con la disposición de conformar una comisión especializada que investigue el caso que salpica a Morales y agregó que también se prevé indagar a los padres de la víctima de este caso.

CRÍTICAS

El ministro Eduardo Del Castillo expresó críticas tanto hacia la jueza Lilian Moreno, quien anuló la orden de captura de Evo Morales, como hacia el fiscal general Juan Lanchipa, por su actuación en este caso. Del Castillo solicitó al jefe del Ministerio Público que rinda un informe sobre la destitución de la fiscal Sandra Gutiérrez, relacionada con la emisión de dicha orden de aprehensión.

Luis Arce: “A los niños no se tocan”

En medio del escándalo por la denuncia contra Evo Morales por estupro y trata de personas, el presidente Luis Arce cuestionó que se pretenda la impunidad y defendió los derechos de protección de la niñez en ese tipo de casos.

El mandatario también dijo ese tipo de hechos deben ser investigados y anunció que, mediante el Ministerio de Justicia, se solicitará que el proceso sea declarado en reserva para que no pueda ser politizado.

“Nuestro Gobierno se identifica mucho con los niños. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones y no puede ser que salga impune cuando hay una investigación y se encuentra la culpabilidad correspondiente; sea quien sea, a los niños no se tocan”, afirmó.

“Nosotros hemos sido muy claros desde un principio, nuestro gobierno va a cuidar las niñas, es el mayor tesoro que tenemos y vamos a proteger a la niñez”, sostuvo Arce.

Recordó que hace meses atrás su Gobierno presentó un proyecto de ley denominado de lucha contra la impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes; sin embargo, no fue aprobado en el Legislativo. “No hemos tenido la receptividad, lamentablemente. Ahora entenderán por qué enviamos con la imprescriptibilidad que teníamos hacia cualquier tipo de abuso hacia los niños hacia las niñas de nuestro país”, añadió.

