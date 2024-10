Trump detalla la ‘Operación Aurora’: de ganar, deportaría a inmigrantes miembros de pandillas mediante una ley de 1798

El programa también plantea pena de muerte para extranjeros que asesinen a un ciudadano y estaría dirigido en particular a la pandilla venezolana Tren de Aragua, cuyos presuntos miembros aterrorizaron a residentes de un edificio en Aurora el mes pasado.

Donald Trump se desvió el viernes de los estados en disputa para visitar un suburbio de Colorado que ha estado en las noticias por la inmigración irregular, mientras transmite el mensaje de que los inmigrantes están causando caos en ciudades y pueblos, a menudo valiéndose de afirmaciones falsas o engañosas.

El mitin de Trump en Aurora marcará la primera vez antes de las elecciones de noviembre que cualquiera de las campañas presidenciales visita Colorado, que vota confiablemente por los demócratas en todo el estado.

En el evento Trump dijo que: «Enviaremos escuadrones de élite de agentes de la policía federal, de la patrulla fronteriza y de agentes de la ley para perseguir, arrestar y deportar a todos los miembros de bandas de inmigrantes ilegales hasta que no quede ni uno solo en este país».

«También pido la pena de muerte para cualquier inmigrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley», agregó el expresidente entre vítores por parte de los presentes. «Con su voto lograremos una victoria completa y total sobre estos monstruos sádicos».

El candidato republicano ha prometido durante mucho tiempo organizar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y ha hecho de la inmigración un tema central de su personalidad política desde el día en que lanzó su primera campaña en 2015. En los últimos meses, Trump ha apuntado a comunidades pequeñas específicas que han visto grandes llegadas de inmigrantes, con tensiones que estallan a nivel local por los recursos y algunos residentes expresando desconfianza sobre los cambios demográficos repentinos.

Aurora se volvió el centro de la atención en agosto cuando circuló un video que mostraba a hombres armados caminando por un edificio de apartamentos que albergaba a inmigrantes venezolanos. Trump ha afirmado extensamente que las pandillas venezolanas están tomando edificios, a pesar de que las autoridades indicaron que se trataba de una sola cuadra del suburbio cerca de Denver, y la zona es segura otra vez.

Trump anunció que, como presidente, lanzaría la Operación Aurora para centrarse en deportar a los miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, o TDA, según un alto funcionario de la campaña que habló bajo condición de anonimato para adelantar el discurso de Trump. La violenta pandilla se originó hace más de una década en una prisión.

El expresidente repitió su promesa de invocar el Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros), una legislación de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano mayor de 14 años, que sea de un país con el que Estados Unidos esté en guerra.

«Para acelerar la eliminación de estas bandas salvajes, invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798», dijo en el mitin.

La legislación, que se suponía que era una medida en tiempos de guerra, se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial: el presidente Franklin Delano Roosevelt la invocó después del bombardeo de Pearl Harbor para ordenar la observación y detención por parte del Gobierno de miles de ciudadanos japoneses, alemanes e italianos, informó nuestra cadena hermana NBC News.

En julio, la Administración del presidente, Joe Biden, emitió una sanción contra la pandilla venezolana, colocándola junto con la MS-13 de El Salvador y la Camorra de estilo mafioso de Italia en una lista de organizaciones criminales transnacionales y ofreciendo 12 millones de dólares en recompensas por el arresto de tres líderes.

En el lugar donde se presentará, los cantos de “¡Trump!” y los gritos de emoción comenzaron antes de que saliera el sol y continuaron durante toda la mañana. Los asistentes han ingresado poco a poco al gran salón de conferencias, diseñado especialmente para la visita de Trump a Aurora: en el escenario, se colocaron carteles con fotografías policiales de personas vestidas de naranja carcelario con descripciones que incluían “miembros de pandillas inmigrantes ilegales de Venezuela”

Trump y el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador por Ohio JD Vance, también han difundido falsedades sobre una comunidad en Springfield, Ohio, donde los inmigrantes haitianos fueron acusados falsamente ​​de robar y comer mascotas.

“Es como una invasión desde dentro, y vamos a tener la mayor deportación en la historia de nuestro país, y vamos a empezar con Springfield y Aurora”, aseguró Trump el mes pasado en una conferencia de prensa en California.

Si bien Ohio y Colorado no son cruciales en la disputa presidencial, el mensaje republicano sobre inmigración está dirigido a los estados que sí lo son. Vance hizo campaña recientemente en Eau Claire, Wisconsin, una ciudad de 70,000 habitantes que ha reasentado a refugiados de África y Asia, y promocionó el plan de Trump de aumentar las deportaciones. Sostuvo que las comunidades más pequeñas han sido “invadidas” por inmigrantes que afectan los recursos locales.

Algunos de los líderes demócratas de Colorado acusaron a Trump y otros republicanos de exagerar los problemas en Aurora.

“Lo que está ocurriendo es mínimo y aislado. Y para ser claros, nunca es aceptable, ¿verdad? Nunca decimos que cualquier nivel sea aceptable”, aseguró el representante Jason Crow, demócrata de Colorado. “Pero no es un aumento. No es un cambio. No hay una toma de control de ninguna parte de esta ciudad, de ningún complejo de apartamentos. No ha sucedido. Es una mentira”.

Trump ha prometido deportar no sólo a los “criminales”, una promesa que comparte con la vicepresidenta, Kamala Harris, su rival demócrata, sino también a los haitianos que viven legalmente en Springfield e incluso a personas a las que ha denigrado como “radicales proHamas” que protestan en los campus universitarios. Trump ha dicho que revocaría el estatus de protección temporal que permite a los haitianos permanecer en Estados Unidos debido a la pobreza y la violencia generalizadas en su país de origen.

Trump critica repetidamente a Harris y al presidente, Joe Biden, por permitir un número récord de llegadas, indicando que eso está alimentando el crimen violento, aunque las cifras muestran una tendencia descendente continua después de un aumento de la delincuencia en la era de la pandemia del COVID-19.

Chris Haynes, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de New Haven, que escribió un libro sobre la opinión pública en materia de políticas de inmigración y ha estudiado los mensajes del expresidente sobre inmigración, comentó que eso es parte de lo que él llama “marca episódica”. Puede impulsar a algunos votantes moderados a reevaluar a quién quieren apoyar, añadió.

[Trump sugiere que los inmigrantes tienen “malos genes” y vuelve a vincularlos con asesinatos]

“Lo que le ha funcionado desde el principio es despreciar a los inmigrantes, pero también tratar de hacer que la gente se sienta como si fueran una amenaza”, mencionó Haynes, y agregó que parte de la retórica también atrae a los votantes de baja propensión que son parte de su base.

Lucha contra la desinformación

Harris, por su parte, estaba terminando una gira de tres días por el oeste con un evento de campaña el viernes en Scottsdale, Arizona. También participó virtualmente en una reunión informativa de la Casa Blanca con el presidente, Biden, sobre el esfuerzo de recuperación de los huracanes Milton y Helene.

“La conclusión es esta: estamos en esto a largo plazo”, indicó Harris mientras trataba de tranquilizar a quienes sufrieron pérdidas por el huracán de que recibirían ayuda del Gobierno.

Biden atacó a Trump y dijo que él es “simplemente es el hablador más grande” en materia de desinformación sobre la respuesta del Gobierno a los huracanes. El presidente agregó que la desinformación es un “estado permanente de ser para algunas personas extremistas”, pero que cree que el país en su conjunto quiere hechos y cooperación bipartidista para abordar los desastres naturales.

Al igual que Biden lo hizo antes de abandonar su candidatura a la reelección, la demócrata Harris ha girado hacia la derecha en materia de inmigración, presentándose como una candidata que puede ser dura en la vigilancia de la frontera, que se percibe como una de sus mayores vulnerabilidades.

“Lo que Kamala ha hecho con los inmigrantes ilegales es la mayor historia delictiva de nuestro tiempo porque cientos de miles de personas serán víctimas muy pronto”, mencionó Trump en un discurso reciente en Erie, Pennsylvania, antes de decir que enviaría a las fuerzas del orden federales “para liberar cada ciudad de Pennsylvania y cada ciudad de los Estados Unidos de América que ha sido tomada por bandas de inmigrantes”.

Jeffrey Balogh, residente de Erie, indicó en ese evento que siente un fuerte apoyo a las propuestas de Trump sobre inmigración. Compartió que se sintió incómodo recientemente cuando fue a alquilar sillas en un negocio y cinco hombres que hablaban un idioma extranjero estaban afuera esperando un autobús.

“Ninguno hablaba ni una palabra de inglés”, recordó. “Ves un ambiente completamente diferente”