TSE enfrentará el primer amparo constitucional que pone en riesgo la realización de las elecciones judiciales

La semana pasada, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos alertó sobre la existencia de tres recursos legales contra el Órgano Electoral que fueron planteados en Beni y Pando por los postulantes inhabilitados, que ponen en riesgo las elecciones judiciales.

Fuente: ANF

La Paz. – Este jueves, a las 10:00, se llevará a cabo la audiencia de amparo constitucional que interpuso Hugo Vargas, postulante que fue inhabilitado en el Legislativo pese a tener un alto puntaje, contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que pone en riesgo el desarrollo de las elecciones judiciales.

“De hecho, ya se interpuso un recurso de amparo constitucional y ayer se notificó al Órgano Electoral con un amparo constitucional, mañana se va a llevar a cabo la audiencia en una sala constitucional del Beni. Mañana sabremos si esta sala dispone alguna decisión. Estamos a la espera”, informo a la ANF el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi.

La demanda

Al respecto, el postulante inhabilitado Hugo Vargas, en contacto con este medio, confirmó que presentó un recurso de amparo constitucional contra el Órgano Electoral, en el que pide que se ordene al TSE devolver las listas a la Asamblea Legislativa para que no se tomen en cuenta a los postulantes que obtuvieron una nota de reprobación.

Sostiene que las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución incurrieron en irregularidades e incumplieron con la aplicación de la Ley 1549, porque incorporaron en las listas finales a postulantes que no obtuvieron 130 puntos.

“Ambas comisiones de la Asamblea Legislativa han remitido las listas de los aprobados y reprobados, es más, fueron más allá y ellos han hecho la preselección de los postulantes, sin tomar en cuenta que ese proceso estaba encomendado al pleno de la Asamblea Legislativa. Solamente deberían remitir las listas de todos los postulantes que obtuvieron mínimo 130 puntos, tal como establece la norma”, puntualizó.

Vargas se postuló como magistrado al TSJ por el departamento del Beni, en la etapa de evaluación obtuvo 150 puntos en el proceso de preselección, 50 en la calificación de méritos y 100 en el examen oral, pero no fue incluido en la lista final que fue remitida al pleno del Legislativo.

Dijo que fue desplazado por el postulante Carlos Eduardo Gómez Rojas, quien fue observado porque escogió de forma sospechosa las preguntas en el examen oral, con el objetivo de sacar las que elaboró la Universidad Autónoma del Beni, ya que es docente de la carrera de Derecho.

“Presenté una acción de amparo constitucional, pero que fue denegado. En esa ocasión mi petitorio fue inicialmente que se inhabilite al postulante Carlos Eduardo Gómez Rojas que metió no solamente la muñeca, sino el brazo completo en el ánfora para buscar las preguntas de la Universidad Autónoma del Beni del cual es docente de la carrera de Derecho”, explicó.

A la vez, también fue desplazado porque se incorporó a postulantes que no obtuvieron la puntuación mínima bajo el argumento de que se debía cumplir con el criterio de paridad de género y representación indígena.

“Segundo aspecto, yo estaba como el cuarto postulante con mejor puntuación, fui seleccionado inicialmente, pero resulta que, como no había indígenas, me desplazan a mí por no ser indígena, me desplazan de las listas sin tomar en cuenta que en total saqué 150 puntos”, protestó.

