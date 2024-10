Turquía bombardea 32 objetivos del PKK en Irak y en Siria

Las autoridades turcas señalaron al PKK como «probable» responsable del atentado cerca de Ankara, en el que murieron cinco personas.

Fuente: DW

El Ministerio de Defensa de Turquía informó el miércoles (23.10.2024) que bombardeó 32 objetivos del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y sus aliados en Irak y Siria, tras el atentado que horas antes causó al menos cinco muertos y 22 heridos cerca de la capital, Ankara.

«En conformidad con nuestros derechos de autodefensa (…) llevamos a cabo una operación aérea contra objetivos terroristas en el norte de Irak y Siria (…) y un total de 32 objetivos pertenecientes a terroristas fueron destruidos», señaló el Ministerio en un comunicado, añadiendo que las «operaciones aéreas continúan».

Las autoridades turcas señalaron al PKK como «probable» responsable del atentado con explosivos frente a la sede de las industrias de defensa de Turquía, a unos 40 km de Ankara.

La operación no ha sido aún reivindicada, pero el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, señaló que, por su modalidad, «está muy probablemente vinculado» al PKK.

🚨 Following the PKK terrorist attack in Turkey today on a TAI facility, the Turkish Air Force is carrying out powerful retaliatory airstrikes across Kurdish regions in Syria and Iraq! pic.twitter.com/1sxHUoHKA7

— Pakistan Telegraph (@PakInfra) October 23, 2024