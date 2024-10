Uagrm anuncia movilizaciones desde el jueves ante la caída de recursos y “el peligro de cierre”

“La única universidad que no ha sido atendida con recursos económicos es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Todas las otras universidades ya solucionaron su problema económico”, sostuvo este martes el rector de la casa de estudios cruceña, Vicente Cuéllar, al anunciar que se vienen movilizaciones desde el jueves debido a esta situación.

Cuéllar manifestó que se prevé llevar adelante una marcha y se apunta también a tomar otras medidas ante la caída de recursos y la crisis generalizada que atraviesa el país, apuntando al Gobierno nacional por esta situación.

“Está en peligro que esta universidad se cierre el próximo mes. No vamos a culminar este semestre porque no hay recursos económicos, pero no solamente se va a cerrar el próximo mes, sino que está en peligro que el próximo año también nosotros podamos admitir a los bachilleres que están saliendo este año”, apuntó la autoridad académica.

Desde el punto de vista de Cuéllar, el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) quebró la economía y al país, motivo por el que la comunidad universitaria saldrá a protestar a las calles, remarcando que el Gobierno tiene que atender la solicitud presupuestaria que la universidad le hizo llegar oportunamente.