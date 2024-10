Un boliviano figura entre los mejores talentos jóvenes del mundo, pero no está en la Verde

El diario británico The Guardian, conocido por elaborar listas de futbolistas de acuerdo a su rendimiento, edad y proyección, actualizó la nómina de los mejores talentos jóvenes del mundo.

En la lista de 60 futbolistas nacidos en 2007, The Guardian incluyó a un futbolista boliviano, que no se encuentra convocado en la Verde, que pasa por un momento pletórico por sus tres triunfos consecutivos en las Eliminatorias.

La renovada selección al mando de Óscar Villegas tiene como principal virtud a la juventud, que por el momento dio frutos e incluso invita a ilusionar con la clasificación al Mundial.

Sin embargo, en la última convocatoria no se encuentra el joven futbolista Moisés Paniagua (17 años), incluido entre los 60 talentos jóvenes del mundo por The Guardian.

Paniagua, de los registros de Always Ready, había sido citado para la doble fecha de las Eliminatorias de septiembre, pero no logró sumar minutos.

Para esta ventana internacional, Villegas no convocó a la joven promesa, pero no por una decisión técnica, sino porque se encuentra junto a su hermano Emanuel (18) en una prueba con el Al-Ahli Dubai FC, de Emiratos Árabes Unidos.

Esta es la reseña de The Guardian sobre Moisés Paniagua:

Tras iniciarse como jugador de futsal en Tarija, Paniagua se incorporó a las inferiores del Always Ready, donde debutó con el primer equipo a los 15 años. El delantero jugó con la selección sub-17 de Bolivia en 2023 y en septiembre de 2024 fue convocado a la selección absoluta por Óscar Villegas, su ex entrenador en Always Ready.

Tras haberle dado a Paniagua su debut en el club dos años antes, Villegas había explicado: “Fue una apuesta, pero conozco bien la mentalidad de los chicos que entreno. Sé si están preparados a pesar de su juventud y creí que era necesario que Moisés jugara”.

Considerado el talento joven más destacado de Bolivia, Paniagua es un atacante dinámico al que le gusta enfrentarse a los defensores y abrirse paso en los espacios, poseedor de habilidad, buen control cercano y un potente disparo.

Admirador del estilo de juego de Juan Román Riquelme, Paniagua se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar un gol en la Copa Libertadores cuando marcó contra el Sporting Cristal de Perú en enero.