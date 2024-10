Un donante de órganos es dado por muerto y se despierta en medio de una intervención de corazón: «Nos seguía con la mirada»

Un extraño caso que ha tenido lugar en Estados Unidos.

Fuente: https://www.marca.com

En los últimos días, una impresionante noticia se dio a conocer en los medios de comunicación de Estados Unidos. Una familia de Kentucky, según la cadena local WKYT, denunció unos hechos que ocurrieron en octubre de 2021 y que tienen como protagonista a Anthony Thomas ‘TJ’ Hoover II.

Este varón fue ingresado en la sala de urgencias de Baptist Health Richmond por un paro cardiaco. Unos días después, como confirma Donna Rhorer, hermana de Anthony, «nos dijeron que no tenía reflejos, no había actividad cerebral, no había ondas cerebrales». Por este motivo, la familia tomó la decisión de desconectar al joven del soporte vital.

Al estar registrado como donante de órganos, se estudió desde el centro médico la posibilidad de ver la viabilidad en este caso con diferentes pruebas. «Lo homenajeamos el viernes por la tarde. Durante su paseo, sus ojos comenzaron a abrirse. Nos estaba siguiendo. Nos seguía con la mirada. Nos dijeron que eran solo reflejos, algo normal. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el sistema médico?», señaló la hermana.

Una vez en el quirófano, en el que le iban a practicar un cateterismo cardíaco, el médico salió a la sala de espera: «Dijo que no estaba listo. Se despertó. Pero tampoco nos habían dicho que durante el cateterismo cardíaco esa mañana se despertó. Si hubiéramos sabido eso, entonces claramente habríamos sabido que no tenía muerte cerebral».

Las autoridades han abierto las investigaciones pertinentes

A pesar de que no le dieron mucho tiempo de vida, Anthony ha vivido durante más de tres años. Varios de los testigos de este hecho tomaron la decisión de prestar declaración en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes el pasado septiembre.

«No es raro que surja algún problema relacionado con el donante y con su muerte o no. El problema es que llevamos 40 años sin ninguna supervisión de las OPO (organizaciones de obtención de órganos)», aseguró el cirujano jefe Seth Karp. Una investigación que ahora sigue su curso para destapar todo lo que pudo ocurrir.